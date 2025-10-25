ОВОГ ВИКЕНДА У ЗНАКУ ХАРМОНИЈЕ ПОДУНАВЉА Из Моноштора, па у шуму
БАЧКИ МОНОШТОР: Незванична престоница Специјалног резервата природе, село Бачки Моноштор крај Сомбора, ће и ове године бити домаћин мини-фестивала и сајма слаткиша.
У суботу и недељу ће у Бачком Моноштору бити организована манифестација која слави природне вредности УНЕСКО Прекограничног резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“ и културно наслеђе села, под називом „Хармонија Подунавља“.
За све љубитеље природе и моношторског шарма, биће организован низ промотивних садржаја, са циљем ширења свести о значају очувања природе и промоције одрживог туризма, па ће тако данас бити уприличена петокилометарска шетња шумом у пратњи „Дунавских водича“ током које ће учесници бити у прилици да уживају у бојама јесење нетакнуте поплавне шуме. У 16 часова, на програму је 12. Сајам торти, колача и домаћих производа. Овогодишња манифестација биће одржана у дворишту Куће часних сестара, где ће бити отворена изложба „Замис(л)и успомене“ у организацији КУДХ „Бодрог“. На програму је и радионица о одрживом туризму, на којој ће говорити Анита Ђипанов Маријановић и Љиља Давидов.
Недеља, други дан манифестације, почиње још једном шетњом кроз шуму, шетном стазом Штрбац у дужини од осам и по километара. Следе промотивне вожње катамарном Великим бачким каналом. Од 16 часова почиње културно-уметнички програм који ће попунити Влада Веселиновић (хармоника) и Владо Поповић (гитара), при чему ће премијерно извести композицију под називом „Хармонија Подунавља“. Посетиоцима ће се представити и КУДХ „Бодрог“ и Вокални ансамбл „Musica Viva“.
Биће представљена и нова туристичка тура „Траговима старих Моноштораца“, настала у склопу пројекта подржаног од стране Фондације „Сидро“, са циљем интерпретације културног наслеђа и природних лепота Бачког Моноштора.
Сви садржаји дводневне манифестације су бесплатни за посетиоце. Организатор манифестације је УГ „Подунав“, у сарадњи са КУДХ „Бодрог“, уз логистичку подршку ЈП „Војводинашуме“. Активности се реализују кроз пројекат „Моноштор – траговима будућности“ подржан од стране Фондације „Сидро” и „Danube Guides Action 2“ подржан од стране Државног министарства Баден-Виртемберг из Немачке.
М. Миљеновић