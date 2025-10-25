(ФОТО) ГРАДОНАЧЕЛНИК ЖАРКО МИЋИН ЗА "ДНЕВНИК" Ускоро ново стајалиште за возове у Новом Саду!
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, говорио је за “Дневник” о капиталним пројектима, о новим инвестицијама које ће омогућити нова радна места, али и о томе колико су и на који начин блокаде улица и протести утицали на интересовања инвеститора, те да ли је успео да оствари дијалог, а екслузивно је открио да се размиша о новом стајалишту за железнички саобраћај који би растеретио постојећи у Петроварадину.
На седници Скупштине Новог Сада недавно је усвојен ребаланс буџета чиме је буџет увећан за 362 милиона динара и износиће 49,33 милијарде, а њиме су како је поменуто предвиђена улагања у 17 капиталних инвестиција. Наведите нам најважније?
- Сматрам да је најважније улагање у систем водоснабдевања. Од када сам постао градоначелник затекао сам тај проблем са водом и у сарадњи са стручним службама ЈКП “Водовод и канализација” добио сам предлог шта је неопходно урадити. Од тада смо кренули са озбиљним улагањем. Укупно око милијарду динара ће бити уложено у систем водоснабдевања. Завршена је регенерација четири бунара, највероватније да ће до краја године бити регенерисан још један, а следеће године још бар три бунара. Завршена је набавка за утискивање нових дренова у бунаре који ће дати додатне капацитете воде. Затим, утискујемо нове дренове где добијамо потпуно нове капацитете воде.
Већ смо после другог бунара имали ситуацију да више није било рестрикција. То је и показатељ колико је било важно да урадимо регенерацију свих тих бунара. Улагали смо у нову цевну галерију, која није мењана скоро 40 година. Она је срце водоводног система, преко које фактички из фабрике воде иде у цео систем. Она је била дотрајала и у лошем стању. Радиће се истраживања за нови бунар на Петроварадинској ади, што ће обезбедити дугорочно водоснабдевање Новог Сада. Оно што у будућности морамо размишљати, а то је нова фарбика воде. Имајући у обзир да је ова фабрика у летњим месецима скоро пуног капацитета у будућности је неопходно урадити студију која ће дефинисати, где и којих капацитета би она била. То је један озибљан финансијски захват за Нови Сад.
Кинеска компанија стартује у децембру и запослиће
200 радника
Битан пројекат је и обнова Алмашког краја. Радови иду планираном динамиком. Целина по целина се завршава. Следећа године очекујемо да се заврше још две целине и Алмашки крај поприма полако оно што треба, а то је старо срце Новог Сада у потпуно обновљеном издању.
Оно што је веома важно је да у Алмашком крају не радимо само такозвано “шминкање” тог дела града, већ је реч о свеобухватном пројекту, у смислу да радимо комплетну инфраструктуру. Радићемо воводводну мрежу у Сремској Каменици у Поповици. Мислим да је и то веома важно, јер ћемо тиме решити проблем на који су грађани указивали а то је лош притисак воде.
Пронађена је алтренативна локација која је у граду, која je мањег капацитета, али би могла да послужи као још једно железничко стајалиште поред оног у Петроварадину
Партерно уређење улице Модене је такође нешто што је врло битно. При крају је припрема за расписивање јавне набавке и још се дефинишу детаљи у сарадњи са пројектантом који је задужен за изглед будућег трга. Ускоро очекујем да детаљно и мени презентују идејно решење. Очекујем да ће до следећег лета у потпуности партерно бити уређен тај крај. Рекао сам станаримаТанурџићеве палате да ћемо урадити нову фасаду. Разговарао сам са председницом Покрајинске владе Мајом Гојковић и она би помогла највероватније око тога.
Битни пројекти су и две гараже у Шафариковој и на Тргу републике. Прво ћемо кренути са истраживањима и пројектовањима. И даље остајем код тога да би ти пројекти требало да се раде. Да ли ћемо почети са радовима, то још не могу да тврдим, али засигурно ћемо ући у пројектовање.
Планирано је и оплемењивање Футошког парка, а није се одустало ни од школе, као ни вртића у Југовићеву.
Дали сте обећање да ће проблем са водом бити решен када сте ступили на место градоначленика, шта је до сада урађено и да ли је вода коју пијемо исправна?
- Вода је у потпуности микробиолошки и хемијски исправна. Свакодневно се контролише. Има је у довољним капацитетима. Улагања која смо направили су дугорочна, дакле тиме имамо дугорочну стабилност у водоснабдевању и сигурно и безбедну воду.
Да ли је у плану отварање нове фабрике у Новом Саду која би омогућила нова радна места?
- Почетком новембра очекујем да дође до примопредаје, а 1. децембра би требало да буде отварање нове кинеске фабрике СХАЦ. Значајно код ове фабрике је то што ће то бити прва оваког типа која се бави производњом делова за аутомобиле и то за реномиране марке које имају унапред обезбеђену произвдњу. Оно што је јако важно је што ће то бити фабрика пете генерације. Односно, полуаутоматизиована фабрика са роботима. Кажу једна од најсавременијих у Европи. То је важно што ће наши млади инжињери научити да раде на новим технологијама и то знање на прави начин применити даље. Очекује се око 200 запослених. Мени је то јако битан сигнал да Нови Сад наставља да се развија, да инвеститори и даље размишљају да улажу без обзира на оно што се дешава.
"ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЈЕ УВЕК ДОБРОДОШАО"
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин говорио је за „Дневник” о најави председника Александра Вучића да ће се у нашем граду организовати највећи скуп у историји модерне Србије, посебно нагласивши да ће он бити увек добродошао у Српску Атину.
- Веома је важно да се тај скуп одржи, да покажемо да у Србији има много више оних који размишљају другачије. Када то кажем, много је више оних који не желе блокаде и насиље на улицама. Желе пристојан скуп на којем ћемо послати поруке мира, толеранције и дијалога. То ће се десити у Новом Саду- изричит је наш саговорник. Мићин је посебно истакао заслуге председника Вучића за долазак страних инвестиција у Нови Сад У питању је 14 фабрика страног капитала, које без подршке републике не би могле да се реализују.
„А да не говорим о изградњи два моста, да ће се градити трећи мост. То су ствари које ће променити Нови Сад, а које су дошле уз директну подршку председника. Стаћу поред њега кад год дође у Нови Сад”, истиче Мићин.
И. К.
Да ли су протести на улицама и блокаде у последњих 11 месеци утицали на интересовање страних инвеститора?
- Инвеститори траже стабилност. Да би уложили у било који град, они очекују да нема блокираних саобраћајница, да нема насилних протеста и свега оног што смо имали протеклих месеци. Многи инвеститори који су размишљали о инвестирању су одустали или одложили своје улагање у Србију, док се ова ситуација не смири. Мени је из тог разлога веома важно што кинеска компанија није одустала од улагања у Нови Сад и то изузетно поздрављам. Могу да кажем да видим утицај конкретно у грађевинској индустрији. Ове године смо остварили од доприноса за грађевинско земљиште 2,3 милијарде динара. Што директно показује колико инвеститори граде нових објеката и размишљају да уплате доприносе. Са друге стране ту видим успорење, јер смо прошле године од доприноса до краја године остварили 7. 8 милијарде динара, а ове године тек 2,3 милијарде. И ту се види успорење, а с друге стране то је тек 51 одсто од планираног за ову годину, а ми већ идемо ка новембру.
Докле је стигла процедура за подизање споменика страдалима у паду настрешице на Железничкој станици?
- Нисам хтео да на било какав начин утичем на комисију, зато што људи раде врло пипаву тему, а то је споменик страдалима и ни на који начин нисам желео да их притискам. Међутим, већ сада је конкурс при крају и очекујем да 1. новембра тај коннкурс буде расписан. Колико сам до сада схватио, трајаће три месеца, све пријаве ће бити анонимне под бројевима заведене, тако да ће жири и комисија радове оцењивати по ументичким и свим другим критеријумима.
Да ли сте упознати са резултатима анализе стабилности крила А и Д Железничке станице?
- Делимично сам упознат са тиме и оно што сам добио информацију је да је неопходна реконструкција, поправка и ојачавање тих делова станице. Док се то не уради, неће моћи да се користи. Оно што могу да кажем је да смо нашли алтернативно решење. Док не будемо урадили неопходне анализе у наредних десетак дана не бих да излазим у јавност са свим детаљима. Све је спремно само би град требало да уради приступне саобраћајнице и ми би смо могли да имамо стајалиште мањег капацитета у граду. Док се не уради и у потпуности не одлучи шта ће се даље радити са постојећом Железничком станицом. О томе одлучује струка. У међувремену, пронађена је алтренативна локација која је у граду, која мањег капацитета, али би могла да послужи као још једно стајалиште поред оног у Петроварадину.
Слађана Аничић Илић
О БЕЗБЕЗБЕДНОСТИ ЈОВИНЕ ГИМНАЗИЈЕ
Како коментаришете то што је најстарија гимназија у Новом Саду затворена и назире ли се решење проблема ?
Разговарао сам више пута са директором Гимназије “Јован Јовановић Змај” Радивојем Стојковићем који инсистира на безбедности ученика и потпуно га разумем у томе. Инспекција је донела решење којим се затвара део школе, он је инсистирао на томе да се провери стабилност целе школе, не само тај део због ког је и затворена. Док се то не уради, он сматра да нису испуњени безбедоносни услови да деца похађају наставу. То је његова највећа одговорност, па онда и моја као градоначелника, ја ту не могу да противречим. Знам, да је незгодно. Молим за још мало стрпљења. Покрајина је дала средства да се распише набавка за проверу стабилности, тако да би то требало скоро да буде решено.