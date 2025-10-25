broken clouds
“РАЗБИЛИ“ ИХ Мајами убедљиво победио Мемфис, ЈОВИЋ ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ на терену

25.10.2025. 08:06 08:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Logo

Кошаркаши Мајами хита победили су на гостовању Мемфис гризлисе резултатом 146:114  у утакмици НБА лиге, а српски репрезентативац Никола Јовић био је један од кључних играча победничког тима.

Јовић је меч завршио са 20 поена, шест скокова и четири асистенције.

Најефикаснији у тиму Мајамија био је Бем Адебајо са 24 поена, док је Хаиме Жакез постигао 17 поена уз 10 скокова и шест асистенција.

Код Мемфиса, Џерен Џексон јуниор био је најбољи са 19 поена уз девет скокова, док је Џа Морант постигао 12 поена.

Мајамију је ово прва победа у новој сезони

Мемфис ће у наредном колу играти против Индијане, а Мајами се састаје са Њујорк никсима.

 

нба Никола Јовић
Спорт Кошарка
