“РАЗБИЛИ“ ИХ Мајами убедљиво победио Мемфис, ЈОВИЋ ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ на терену
25.10.2025. 08:06 08:07
Кошаркаши Мајами хита победили су на гостовању Мемфис гризлисе резултатом 146:114 у утакмици НБА лиге, а српски репрезентативац Никола Јовић био је један од кључних играча победничког тима.
Јовић је меч завршио са 20 поена, шест скокова и четири асистенције.
Најефикаснији у тиму Мајамија био је Бем Адебајо са 24 поена, док је Хаиме Жакез постигао 17 поена уз 10 скокова и шест асистенција.
Код Мемфиса, Џерен Џексон јуниор био је најбољи са 19 поена уз девет скокова, док је Џа Морант постигао 12 поена.
Мајамију је ово прва победа у новој сезони
Мемфис ће у наредном колу играти против Индијане, а Мајами се састаје са Њујорк никсима.