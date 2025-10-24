ТРАЈЕ САМО ДЕСЕТАК МИНУТА, А МОЖЕ ДА СПАСЕ ЖИВОТ Одржана едукација о самопрегледу дојки

Медицинска сестра и специјалиста јавног здравља Мирела Радановић рекла је да свакој жени која им се обрати измере вредности шећера у крви и крвни притисак и објасне им како треба да се прегледају.

Фото: Дневник/ Љубица Петровић

- Демонстрација самопрегледа се брзо уради и то траје 10-ак минута, а може да спасе живот. Самопреглед треба да се ради једном месечно, на пет до 10 дана од циклуса, јер су тада дојке најмеканије. Треба да се стане испред огледала , скине до појаса, ставе се руке изнад главе и гледа се да ли има неких промена, избочина, црвенила, отока, неравнина, удубљења - објашњава Радановић.

Према њеним речима жене се радо одазивају у овим акцијама, а чак 80 одсто жена саме откију промене.

Текст и фото: Љ. П.