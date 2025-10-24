У МАНАСТИРУ РАВАНИЦИ ОТКРИВЕНА ИНФО-ТАБЛА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ Омаж великом научнику који сведочи да наука и вера нису саучеснице
У знак сећања на посету Михајла Пупина и његове супруге Саре Катарине Џексон манастиру Раваница, у тој светињи у Врднику је постављена инфо-табла коју су припремили некадашњи ректор Богословије Светог Арсенија протојереј-ставрофор Душан Петровић, доскорашњи директор Градске библиотеке у Новом Саду Драган Којић, телевизијски и филмски сниматељ и редитељ Мирослав Станковић и архитекта Војислав Девић.
Таблу је открио митрополит сремски Василије, претходно одслуживши парастос великом српском научнику.
- Овај чин не говори само о прошлости, него сведочи о нечему што је и данас и увек важно, а то је да наука и вера нису супарнице, него сабраћа у потрази за истином. Михаило Пупин, син сиромашног српског сељака, Константина и побожне мајке Олимпијаде, својим животом је доказао да висине науке не удаљавају човека од Бога, него га воде дубљем и јаснијем дивљењу према свој његовој творевини. Долазак у Раваницу био је за њега повратак својим коренима, али и сусрет са заветом који овај манастир носи – заветом кнеза Лазара и косовских мученика, заветом да је живот утемељен на жртви и вери једино истински благословен. Његова посета овом манастиру сведочи да српски научник није заборавио своју Цркву, као што ни Црква не заборавља своје синове који иду путем знања и служења човечанству. А то је највећи дар – рекао је митрополит Василије приликом откривања табле.
Идеја за постављање табле потекла је од великог познаваоца живота и дела Михајла Пупина и аутора књиге „Од усељеника до проналазача” Мирослава Станковића. Рад на изради табле трајао је две године. Табла је великих димензија - два са три и по метра, и текст је написан на српском, руском и енглеском језику. Сладећи корак је, како је споменуо један од аутора табле Драган Којић, отварање спомен-собе.