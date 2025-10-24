ПАНАТИНАИКОС ИМА НОВОГ ТРЕНЕРА: Рафаел Бенитез на клупи
24.10.2025. 14:21 14:23
Коментари (0)
Шпански стручњак Рафаел Бенитез нови је тренер фудбалера Панатинаикоса, саопштио је данас грчки клуб.
Бенитез (65) ће на клупи Панатинаикоса наследити Христоса Контиса, који је данас напустио клуб.
Шпански тренер је највећи успех током каријере остварио са Ливерпулом када је 2005. године енглески клуб освојио Лигу шампиона.
Он је као тренер између осталог радио и у Валенсији, Интеру, Челсију, Наполију, Реал Мадриду, Њукаслу и Евертону.
Панатинаикос се тренутно налази на седмом месту на табели грчког првенства са девет бодова и утакмицом мање, а водећи ПАОК има 17 бодова.
Клуб из Атине се налази на 22. месту на табели Лиге Европе са три бода.
За Панатинаикос играју српски фудбалери Филип Младеновић, Филип Ђуричић и Милош Пантовић.