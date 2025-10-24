КОШАРКАШИ СПАРТАКА СУТРА ПРОТИВ ЗАДРА У АБА ЛИГИ Да се не понови прошла сезона
Пред кошаркашима Спартака сутра је, од 17.30 часова, сусрет у Задру, у којем ће, у оквиру 3. кола групне фазе АБА лиге, снаге да одмере са истоименом екипом.
Суботичани у дуел улазе после пораза од Гран Канарије у ФИБА Лиги шампиона, али жељни да наставе с победничким низом у регионалном такмичењу и поправе прошлогодишњи утисак, када нису били на нивоу у Далмацији.
Све то анализирао је и тренер вицешампиона Србије, Владимир Јовановић.
– Квалитет и предности Задра добро су нам познати. Пре свега, реч је о екипи која има изузетно јак домаћи терен. Задар је кошаркашки град са традицијом и културом. Клуб, односно тренер, већ годинама успешно чувају базу тима, уз мале промене у саставу. Знамо шта нас чека, а то је, пре свега, физички захтевна утакмица. Задар се увек бори за сваки скок, а већ годинама је у самом врху по броју освојених лопти под обручима, нарочито у нападу. Има одличан проток лопте, познају се његови играчи јако добро и уиграни су. Мораћемо да ривалу одговоримо чврстином и енергијом, уколико желимо да одиграмо квалитетан сусрет – истакао је Јовановић.
В. М. П.