НОВОСАДСКИ СПОРТСКИ ВИКЕНД У ЗНАКУ ХОКЕЈАША Прво Загреб, па Триглав

24.10.2025. 14:45 15:01
Војводина
Фото: ХК Војводина

Хокејаши Војводине настављају такмичење у регионалном ИХЛ шампионату и сада их очекује велики изазов, пошто ће, у леденој дворани Спенса, дан за даном, угостити два изузетно квалитетна тима - Загреб и Триглав, у 2. и 3. колу.

Новосађани су стартовали поразом од Црвене звезде и сада је на њима да поправе утисак, што неће бити нимало лако. Тога је свестан и првотимац црвено-белих Андрија Рацић, који је анализирао оно што следи. 

Прво ће, у суботу од 18.45 часова, хрватски састав бити препрека за Војводину.

– Загреб има неколицину бивших играча Медвешчака и репрезентативаца, ослања се на искуство и веома је незгодан – истакао је Рацић. 

Ништа лакше неће бити ни у недељу, од 14.30, када је ривал црвено-белих тим Триглава.

– Сигурно је реч о најбољој младој екипи из Словеније у последњих пет година. Велики део тима играо је за Јесенице, гиганта словеначког хокеја и после распада тог састава, доста њих је отишло баш у Триглав. 

Имаће Новосађани и додатну помоћ.

– Биће ово прва утакмица на којој ћемо да наступимо у комплетном саставу. Увели смо нови систем који нам одговара, стрпљивији смо, враћа нам се капитен Немања Вучуревић, као и први голман Аким Падалица. Они су значајне карике, пошто су обојица и репрезентативци. После дуге суспензије, помоћи ће нам и Срђан Марковић - казао је Андрија Рацић, уз позив гледаоцима да у што већем броју помогну њему и његовим саиграчима.

В. М .П.

