ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЈЕ ДОБРОДОШАО У НОВИ САД, СТАЋУ ПОРЕД ЊЕГА КАД ГОД ДОЂЕ Први човек Града Мићин о најави највећег скупа у Српској Атини: Видећемо да ли ће бити средином или крајем новембра

-Нисам сигуран када ће скуп бити тачно одржан, видећемо да ли ће то бити средином или крајем новембра. То ће председник проценити, он има више информација него ја, и од полиције и од безбедносних служби, када ће бити испуњени безбедносни услови за тај скуп. Оно што мислим да је јако важно да се тај скуп одржи, да покажемо да у Србији има много више оних који размишљају другачије. Када то кажем, много је више оних који не желе блокаде и насиље на улицама. Желе пристојан скуп на којем ћемо послати поруке мира, толеранције и дијалога. То ће се десити у Новом Саду- изричит је наш саговорник.

Први човек Града нагласио је да неки, за које сматра да су апсолутна мањина у Новом Саду, покушавају да покажу да председник није добродошао у Нови Сад.

-Ја кажем да је итекако добродошао у Нови Сад. Председник Вучић је уз Нови Сад од 2012. године, да не кажем и у дуже. Ја сам од 2012. године партиципирао у новосадској власти и врло добро знам колико је председник лично помогао да инвестиције које су тренутно у нашем граду, говорим о 14 фабрика које су све страног капитала, које без подршке републике не би могле да се реализују. А да не говорим о изградњи два моста, да ће се градити трећи мост. То су ствари које ће променити Нови Сад, а које су дошле уз директну подршку председника. Стаћу поред њега кад год дође у Нови Сад- речи су Мићина.

Фото: Screenshot Instagram zarkomicin

Порука скупа биће да је доста блокада и насиља

Градоначелник је нагласио за Дневник да се у недељама за нама велики број људи изашао на шетње које су биле против блокада, многи већи од скупова које организују блокадери.

-И то је порука шта Новосађани желе. То су биле нормалне шетње, где није било предугих блокада саобраћаја и инцидената. Грађани су желели да пошаљу поруку да им је доста блокада, насиља, да желе да живе у миру. То ће бити и порука овог великог скупа.

Председник никада не би организовао скуп 1. новембра

Мићин је демантовао наводе да ће се најављени велики скуп одиграти 1. новембра.

-То није тачно, председник то никада не би организовао 1. новембра. Нити подржао организацију за такав скуп на тај дан. Ја сам тај који је изашао са жељом да 1. новембра заједнички одамо почаст жртвама. Ту је место и председнику Републике. На жалост, после сте у медијима могли да видите колико је ту претњи и увреда било уколико се ми појавимо, што показује како друга страна размишља- подвукао је.

Једини пут за смањење тензије је дијалог

Градоначелник Мићин послао је снажну поруку суграђанима да се враћамо лепим стварима које красе Нови Сад- заједништо, толеранција и дијалог.

-Ова Скупштина је показала да можемо да имамо дијалог са опозицијом. Мислим да тако Нови Сад треба да изгледа у будућности. Треба да имамо отворен разговор са свима и то је једини пут да се смање тензије. Апсолутно стоји и даље да сам градоначелник свих Новосађана и увек ће тако бити- закључио је.

