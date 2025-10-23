ВАТРОГАСЦИ НА ТЕРЕНУ Горело у Улици Топлице Милана ЕВО ШТА СЕ ЗАПАЛИЛО (ФОТО)
23.10.2025. 18:14 18:15
Коментари (0)
Мањи пожар је избио данас у Улици Топлице Милана у Новом Саду.
Како је објављено на Инстаграм профилу 192_rs Ватрогасци су брзо реаговали и на терен изашла три ватрогасна возила.
Међутим, установљено је да се ради о загорелом оброку, што је изазвало доста дима и узнемирило станаре.
Део станара напустио је зграду, а ватрогасци су након интервенције раздимили простор.
Срећом, нико није повређен, нити је причињена већа материјална штета.