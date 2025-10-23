overcast clouds
ВАТРОГАСЦИ НА ТЕРЕНУ Горело у Улици Топлице Милана ЕВО ШТА СЕ ЗАПАЛИЛО (ФОТО)

23.10.2025. 18:14 18:15
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Фото: Youtube Printscreen

Мањи пожар је избио данас у Улици Топлице Милана у Новом Саду.

Како је објављено на Инстаграм профилу 192_rs Ватрогасци су брзо реаговали и на терен изашла три ватрогасна возила.

Међутим, установљено је да се ради о загорелом оброку, што је изазвало доста дима и узнемирило станаре.

Део станара напустио је зграду, а ватрогасци су након интервенције раздимили простор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Срећом, нико није повређен, нити је причињена већа материјална штета.

