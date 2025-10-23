ШОКАНТНО: Директор ФБИ намешато мечеве у НБА повезано са мафијом и Коза Ностром
Директор ФБИ-ја, Рики Пател, открио је да је скандал са илегалним клађењем и намештањем покер игара, због којег су ухапшени Тери Розијер и Чонси Билапс, повезан са мафијашком организацијом „Коза Ностра“.
НБА и САД су у потпуном хаосу након хапшења Розијера и Билопса, које је уследило након вишегодишње истраге ФБИ-ја. Америчке власти су на конференцији за медије истакле да је мафија такође умешана у скандал са илегалним клађењем и намештањем покер игара.
Директор ФБИ-ја Рики Пател рекао је: „Данас смо овде у Њујорку да објавимо историјско хапшење криминалне организације која се протеже кроз НБА и 'Коса Ностра'. Као што знате, појединци попут Чонсија Билапса, Дамијана Џонса и Терија Розијера ухапшени су данас. Оно што не знате је да је ово операција илегалног коцкања и клађења на спорт која траје већ много година.
ФБИ је ухапсио 31 особу у 11 различитих држава, а истрага је у току. Оптужбе укључују финансијску превару, прање новца, изнуду, крађу и илегално коцкање. Пател је додао:
- Ова превара није у питању хиљада или милиона долара, већ стотине милиона. Нико неће бити ускраћен за право на поштено суђење, а сви ће сносити одговорност.
Амерички тужилац Џозеф Ночела рекао је да је шесторо окривљених криво за учествовање у завереничком клађењу изнутра, које је искоришћавало поверљиве информације о НБА играчима и тимовима, у „једној од најдрскијих корупционашких шема у спорту откако је онлине клађење у САД-у постало легално“.
Комесарка њујоршке полиције Џесика Тиш објаснила је да су неки играчи мењали свој учинак или напуштали утакмице раније. У једном случају, Розијер, док је играо за Хорнетсе, наводно је најавио рано напуштање утакмице због „повреде“, што је омогућило другима да се кладе и зараде хиљаде долара.
Други део истраге укључује 31 окривљеног у националној шеми намештања илегалних покер игара. Међу њима су бивши професионални спортисти који су, према оптужбама, користили технологију да украду милионе од жртава у илегалним покер играма у Њујорку, подржаним од мафијашких породица.