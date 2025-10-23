КОНЦЕРТ ГУДАЧКОГ КВАРТЕТА У НОВОМ БЕЧЕЈУ Вечерас у Дому културе, улаз слободан
23.10.2025. 10:39 10:50
Коментари (0)
У Дому културе општине Нови Бечеј у петак од 19 сати заказан је концерт гудачког квартета String Ladies.
Реч је о професионалном гудачком квартету који чине четири високо музички образоване младе даме. Квартет су оформиле 2015. године у току студирања на Академији уметности у Новом Саду.
Чланице квартета су : Катарина Божић - виолина, Невена Татомировић - виолина, Станислава Ћорић - виола и Весна Гарабантин - виолончело.
На репертоару ће се наћи популарна класична музика, нумере плесног карактера, као и евергрин, филмске нумере, поп и рок обраде светски познатих хитова.
Улаз је слободан.