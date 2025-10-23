КОНЦЕРТ ГУДАЧКОГ КВАРТЕТА У НОВОМ БЕЧЕЈУ Вечерас у Дому културе, улаз слободан

Реч је о професионалном гудачком квартету који чине четири високо музички образоване младе даме. Квартет су оформиле 2015. године у току студирања на Академији уметности у Новом Саду.

Чланице квартета су : Катарина Божић - виолина, Невена Татомировић - виолина, Станислава Ћорић - виола и Весна Гарабантин - виолончело.

На репертоару ће се наћи популарна класична музика, нумере плесног карактера, као и евергрин, филмске нумере, поп и рок обраде светски познатих хитова.

Улаз је слободан.