КОНЦЕРТ ГУДАЧКОГ КВАРТЕТА У НОВОМ БЕЧЕЈУ Вечерас у Дому културе, улаз слободан

23.10.2025. 10:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кон
Фото: Промо

У Дому културе општине Нови Бечеј у петак од 19 сати заказан је концерт гудачког квартета String Ladies.

Реч је о професионалном гудачком квартету који чине четири високо музички образоване младе даме. Квартет су оформиле 2015. године у току студирања на Академији уметности у Новом Саду.

Чланице квартета су : Катарина Божић - виолина, Невена Татомировић - виолина, Станислава Ћорић - виола и Весна Гарабантин - виолончело. 

На репертоару ће се наћи популарна класична музика, нумере плесног карактера, као и евергрин, филмске нумере, поп и рок обраде светски познатих хитова. 

Улаз је слободан.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
