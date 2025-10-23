broken clouds
МЛАДИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПОКРЕТАЧИ ПРОМЕНА Кроз информативну кампању промовисали инклузију

23.10.2025. 09:06 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Савез удружења Новосадски омладински форум

Завршена је кампања која је промовисала активно учешће особа са инвалидитетом у животу локалне заједнице.

Кампања „Инклузија кроз акцију”, која је реализована претходних дана, испунила је новосадске улице позитивном енергијом, осмесима и порукама једнакости. Младе особе са инвалидитетом реализовале су уличне акције, где су са грађанима разговарали о значају инклузије у заједници и дистрибуирали едукативно-информативне материјале.

- Овом акцијом желели смо да покажемо да инклузија није само реч, већ свакодневна пракса – начин да се прихватимо, разумемо и подржимо једни друге - поручили су учесници ове акције.

Током кампање подељено је више од 1.000 едукативно-информативних материјала, а оно што ће најдуже трајати јесу разговори, нова познанства и лепа искуства, која су настала током ове акције. Посебан значај ових активности је у томе што су особе са инвалидитетом биле носиоци целе иницијативе – као равноправни учесници, промотери и покретачи позитивних промена у заједници.

Пројекат је изазвао велико интересовање грађана, посебно младих, који су показали спремност да се активно укључе у стварање инклузивнијег и хуманијег окружења за све.

Активност „Инклузија кроз акцију” реализована је у оквиру пројекта „На путу ка одрживој омладинској политици у Новом Саду – друга фаза”, који спроводи Савез удружења Новосадски омладински форум, уз финансијску подршку Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе Града Новог Сада.

Инклузија особе са инвалидитетом
Нови Сад
