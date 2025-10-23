(ФОТО) ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН ЧЕСТИТАО СУГРАЂАНИМА ДАН ОСЛОБОЂЕЊА Положени венци ослободиоцаима на 81. годишњицу: То је била победа људског достојанства
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин и председница Скупштине Града Дина Вучинић положили су венце у знак вечне захвалности онима који су пре 81 годину ослободили Нови Сад од фашистичке окупације.
-Данас смо, као и сваке године, положили венце у знак вечне захвалности онима који су пре 81 годину ослободили Нови Сад од фашистичке окупације. Та победа није била само војна – била је то победа људског достојанства, храбрости и снажне вере у слободу. Ослободиоци нашег града борили су се како бисмо ми данас живели у миру. Наша обавеза је да ту жртву не заборавимо. Да градимо друштво у којем слобода, равноправност и достојанство остају вредности које се не доводе у питање. Свим грађанима Новог Сада - града слободе, честитам овај дан- поручио је први човек Града.
Дан ослобођења Новог Сада у Другом светском рату обележава се сваке године и то поводом 23. октобра 1944. године, када су борци Новосадског партизанског одреда ослободили Нови Сад, а из њега се повукле последње фашистичке окупационе трупе.
Поред градоначелника Новог Сада и председнице Скупштине Града, венце су положили представници Војске Србије, Јужнобачког управног округа, чланови Градског одбора Савеза удружења бораца НОР-а и делегација Резервних војних старешина.