ПОЧИЊЕ 19. ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ Четвородневни празник документараца
Овогодишње, 19. издање манифестације документарних и краткометражних филмова који третирају најшире подручје историје, културе и духовности Србије „Филмско бдење душе”, биће одржано у Сремским Карловцима од данас до 26. октобра.
Пројекције ће се одржавати у Магистрату, с тим што ће специјални програм за ученике Карловачке богословије бити првог дана фестивала у њиховој школи.
У петак пројекције почињу од 18 часова у свечаној сали Магистрата, да би у 20 часова фестивал био и званично отворен, док ће у суботу и недељу програм кретати од 11 сати. Након недељних пројекција ауторима најбољих остварења биће додељена признања. Статуа „Бдење Јакова Орфелина“ додељује се ауторима чије филмове жири одаберекао изузетна остварења при чему број није ограничен и сви имају равноправни статус, а статуа „Бдење Теодора Крачуна“ личностима и институцијама које су дале значајан допринос постојању наше манифестације и ауторима за учешће. Удружење грађана „Филмско бдење душе“ у сарадњи са оснивачима Удружењем филмских и ТВ радника Војводине и Продуцентским предузећем „Фикс Фокус“ из Београда организатори су манифестације. До сада је приказано око три стотине филмских остварења.