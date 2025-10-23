(МАПА) КУПУСИЈАДА МЕЊА ТРАСЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА Ево куда ће ићи аутобуси 53 и 55
Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад” обавестило је путнике да ће, због одржавања манифестације „Футошка купусијада 2025”, доћи до привремене измене траса аутобуских линија број 53 и 55 у Футогу.
Измене ће важити од петка, 24. октобра у 12 часова, па све до недеље, 26. октобра, аутобуси ће саобраћати измењеним трасама.
Поласци из Новог Сада за Футог одвијаће се редовном трасом до раскрснице Цара Лазара / Браће Бошњак / Светозара Марковића, након чега ће аутобуси настављати Улицом Светозара Марковића, затим скретати десно у Партизанску улицу, потом десно у Улицу Бранка Радичевића, па лево у Улицу Раде Кондића, и даље ће саобраћати уобичајеном трасом.
Исти измењени режим важи и за поласке из Футога ка Новом Саду.
На делу измењене трасе биће успостављена привремена аутобуска стајалишта у оба смера:
Светозара Марковића – Индустријска
Бранка Радичевића – Поварска
Поред тога, у смеру ка Новом Саду биће активно и привремено стајалиште одмах након раскрснице Светозара Марковића / Браће Бошњак / Цара Лазара, као и постојећа стајалишта линије 56 (Пар – бензинска пумпа).
Из ЈГСП-а апелују на путнике да се благовремено информишу и прилагоде путовања привремено измењеном режиму саобраћаја.