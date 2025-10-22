АТЛЕТИК ЗАУСТАВИО КАРАБАХ У ЛИГИ ШАМПИОНА: Галата лако против Боде/Глимта
Фудбалери Галатасараја и Атлетик Билбаоа победили су код куће резултатом 3:1 Боде/Глимт односно Карабах у мечевима трећег кола Лиге шампиона.
Галатасарај је веома лако савладао Боде/Глимт. Домаћин је повео већ у трећем минуту, Виктор Осимен је био стрелац, а Марио Лемина асистент.
Осимен је у 33. минуту другим голом на мечу дуплирао предност. Јунус Акгун је повећао на 3:0 у 60. минуту. Почасни гол за Боде/Глимт дао је резервиста Андреас Хелмерсен у 76. минуту.
Атлетик је преокретом код куће победио до вечерас максимални Карабах. Гости су повели већ у 50. секунди, велику грешку одбране домаћих казнио је Леандро Андраде.
Готка Гурузета је изједначио у 40. минуту. Преокрет је режирао Наваро у 70. минуту, а другим голом на мечу, у 88. минуту, Гурузета је поставио коначан резултат. Бивши фудбалер Партизана Марко Јанковић играо је за Карабах од 56. минуту.