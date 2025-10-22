overcast clouds
15°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АТЛЕТИК ЗАУСТАВИО КАРАБАХ У ЛИГИ ШАМПИОНА: Галата лако против Боде/Глимта

22.10.2025. 21:03 21:07
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Khalil Hamra

Фудбалери Галатасараја и Атлетик Билбаоа победили су код куће резултатом 3:1 Боде/Глимт односно Карабах у мечевима трећег кола Лиге шампиона.

Галатасарај је веома лако савладао Боде/Глимт. Домаћин је повео већ у трећем минуту, Виктор Осимен је био стрелац, а Марио Лемина асистент. 

Осимен је у 33. минуту другим голом на мечу дуплирао предност. Јунус Акгун је повећао на 3:0 у 60. минуту. Почасни гол за Боде/Глимт дао је резервиста Андреас Хелмерсен у 76. минуту.

Атлетик је преокретом код куће победио до вечерас максимални Карабах. Гости су повели већ у 50. секунди, велику грешку одбране домаћих казнио је Леандро Андраде. 

Готка Гурузета је изједначио у 40. минуту. Преокрет је режирао Наваро у 70. минуту, а другим голом на мечу, у 88. минуту, Гурузета је поставио коначан резултат. Бивши фудбалер Партизана Марко Јанковић играо је за Карабах од 56. минуту. 

лига шампиона
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај