ЕКСКЛУЗИВНО ЗА ДНЕВНИК:
СТУДИРА ДВА СМЕРА НА АКАДЕМИЈИ, А СА САМО 20 ГОДИНА ДОБИЛА ЈЕ НАГРАДУ КОЈА ЈЕ УРУЧЕНА МИРИ БАЊАЦ И ИВАНИ ШПАНОВИЋ Пијанисткиња Петра Спасојевић о Фебруарској награди за Дневник
Петра Спасојевић, слабовида пијанисткиња из Куршумлије, која годинама одраста у Новом Саду са својом породицом, лауреат је Фебруарске награде Града Новог Сада.
-Ова награда ми посебно значи. Посебно што је неко препознао мој труд и рад. Нисам је очекивала јер углавном је добијају познате личности, а ја сам ипак још млада- говори за Дневник Петра.
Она студира два смера на Академији уметности- клавир и композицију, а како истиче добра организација и распоред су кључ.
-Имам времена и за пријатеље, али ту су и испити и друге обавезе- рекла је пијанисткиња.
Петра се захвалила и Удружењу „Живот као инспирација“, које ју је номиновало за Фебруарску награду.
-Могу рећи да смо ми као родитељи неизмерно поносни. Још увек нам је тешко да поверујемо да ће се Петрино име наћи међу именима као што су Мира Бањац, Ивана Шпановић, Ђорђе Балашевић, Стефан Миленковић и многи други доктори, професори, уметници и академици. То је заиста велика част и емоција. Захвални смо удружењу Живот као инспирација на номинацији, на томе што верују у њу- рекла је за наш портал мајка Петре, Снежана Спасојевић.