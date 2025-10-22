ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Куманчани се вратили на врх табеле
2. октобар - Билећанин 2:0 (0:0)
КУМАНЕ: Стадион: “2. октобра, гледалаца: 200. Судија: Н. Кнежевић (Банатско Карађорђево). Стрелци: Александар Петров у 84. и Синиша Симоновић у 90 + 5. минуту за 2. октобар. Жути картони: Ановић, Симоновић, М. Митровић и М. Прапорски (са клупе) (2.октобар), Алексић, Пека, Вучковић, Милошевић (Билећанин). Црвени картон: Представник клуба Ненад Кустурић у 45. минуту (Билећанин).
2. ОКТОБАР: Б. Радосављев 8, Петров 8, Грубор 7, Ановић 7,5, А. Станић 8, Закић 7, Кукољ 8, Симоновић 9, Митровић 7 (Радојковић -), Унгур 7, Бошков 7 (Нађ 7).
БИЛЕЋАНИН: Васић 6, 5, Пијетловић 6, Вујовић 6, Алексић 6, 5, Пека 6 (Јоксимовић -), Рајков 7, Грубачић 6, М. Маговчевић 7 (Н. Маговчевић -), Вучковић 7, Ковачевић 7, Милошевић 6,5.
Са два гола у финишу меча, после велике борбе, Куманчани су освојили три бода и поново се нашли на челу табеле, заменивши ЖФК Банат који је поражен у Михајлову.
Дуго су одолевали Сечањци и све је ишло ка ремију најнепопуларнијим резултатом.
Ипак, упорни домаћини се нису предавали, притискали су гол гостију и труд им се на крају исплатио.
Повели су Куманчани у 84. минуту преко Петрова, а оверили три бода дубоко у судијској надокнади, када је коначан резултат поставио Синиша Симоновић.
МСК - ЖФК Банат 5:0 (2:0)
МИХАЈЛОВО: Стадион: “Лигет”, гледалаца: 200. Судија: С. Певач (Зрењанин). Стрелци: Бојан Тумо у 19, 52, 73. и Љубиша Јакшић у 44. и 75. минуту за МСК. Жути картони: Рама, Јакшић, Милетић, Тот (МСК), Н. Цветићанин, Кондић (ЖФК Банат). Црвени картон: Никола Цветићанин у 40. минуту (ЖФК Банат).
МСК: Секошан 8, Живанов 7 (Халади 7), Гуљаш 7, Ступар 7, Тумо 9, Рама 7 (Д. Исак 7), Попић 7, Г. Исак 8 (Тот 7), Јакшић 8 (Цвејанов 7), Вукоје 7 (Зећири 7), Милетић 7.
ЖФК БАНАТ: Цвијетић 5, Штрбац 5 (Путић 5), Бојић 5, Јањанин 5 (Марјановић 5), Цветићанин 5, Радичевић 5, Попов 5, Ђорић 5 (Медић 5), Кондић 5 (Пјевчевић 5), Ђукић 5, Малек 5 (Томић -).
Нико није очекивао овакав расплет догађаја у дербију кола.
Међутим, гости, који су одиграли најслабију утакмицу од почетка текућег првенства, испраћени су са чак пет погодака у мрежи, јер су Михајловчани били расположени, искористивши бројчану предност. Један од кључних момената утакмице збио се у 40. минуту, када је „поцрвенео“ Цветићанин, те су Зрењанинци остатак меча играли са играчем мање.
Већ до одласка на одмор домаћи су дуплирали предност, а до краја са још три поготка оверили победу.
Делија - Младост (БД) 3:3 (1:2)
МОКРИН: Стадион: Делије, гледалаца: 150. Судија: С. Мијатовић (Житиште). Стрелци: Марков у 16, Ћорић у 58. (из пенала) и Ладичорбић у 90 + 1. минуту за Делију, а Мијатовић у 5, М. Топаловић у 35. и Костин у 78 минуту за Младост (БД). Жути картони: Ладичорбић, Н. Врачев, Бошњачков (Делија). Црвени картон: Митар Лаловић у 45 + 1 минуту (Младост БД).
ДЕЛИЈА: Л. Врачев 7, Ладичорбић 8, Марков 8, Н. Врачев 7, К. Јолић 7, Д. Миладинов 7, Ћорић 7, Костић 7, Барбул 7 (Леваи 7), Бошњаков 7 (Соколов 7), Перишић 8.
МЛАДОСТ (БД): Т. Марић 8, Мијатовић 8, С. Топаловић 7,5, П. Топаловић 7, Костин 8, Б. Топаловић 7, М. Топаловић 8,5, Грбан 7 (Краварушић 7), Нађ 7, Крстовић 7, Лаловић 7.
Стигли су Деспотовчани у Мокрин са великим оптимизмом и поред неколико изостанака кључних играча.
Већ после 5. минута повели су гости преко Предрага Мијатовића који је отео лопту од дефанзиваца Делије, наместио се и снажним ударцем са преко 20 метара довео свој тим у вођство. Имали су одмах затим још пар шанси, али нису дуплирали предност. То користе домаћи и у 16. минуту успевају да изједначе.
Убрзо је Младост поново контролисала утакицу и ређала прилике, а Милош Топаловић је погодио из слободног ударца за 1:2. Потом се десио детаљ који је у многоме одредио ток утакмице. Јечи дуел и кошкање уз аут линију прерастао је у конфликт, након ког је Лаловић искључен и гости су остали са игречем мање.
На старту другог дела на повреду пожалио нови првотимац Младости Александар Грбан и морао је ван игре. Тада су Мокринчани преузели иницијативу, а гости вребали из контранапада. У 58. минуту главни судија Срђан Мијатовић је досудио једанаестарац за домаће, а прецизан са беле тачке био је Ћорић. Ипак, Деспотовчани су поново повели.
Милош Топаловић је освојио лоту, додао до Крстовића који је проследио до Костина, овај се наместио на десну ногу и погадио са дистанце за 2:3. Но, домаћи су успели да у надокнади евроголом Ладичорбића још једном да поравнају резултат, за коначних 3:3.
Омладинац - Војводина 2:0 (1:0)
РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: Стадион: “Херцеговина”, гледалаца: 250.Судија: З. Лазар (Бока). Стрелци: Јован Козић у 45. и Миле Шаренац у 90+ 4. минуту за Омладинац. Жути картони: Мандић, Маркоски, Дапчевић (Омладинац).
ОМЛАДИНАЦ: Матковић 8, Ђукић 7,5, Мандић 7, Н. Бајат 8, Ј. Кујунџић 7 (М. Шаренац 9), Ј. Козић 8 (Арсић 7), Радишић 7, Маркоски 7, Вукајловић 7, Хованец 7.
ВОЈВОДИНА: А. Арсин 6,5, Гаврић 6,5, Попов 6, Пајташев 6, Голић 7 (Јелача -), Д. Бакић 6, Н. Бакић 7, Барбат 6, Милин 6 (Д. Сараволац 6), Моноштори 6, 5, Селаковић 7, 5.
Полет - Јединство (НБ) 4:2 (4:2)
НАКОВО: Стадион: Полета, гледалаца: 300. Судија: П. Нунић (Кикинда). Стрелци: Н. Ђукић у 23, Н. Нешић у 30. и 35. (из пенала) и Д. Кочиш у 42. минуту за Полет, К. Хајду у 4. и 31. минуту за Јединство (НБ). Жути картони: Зорић, Нешић (Полет), Пецарски, Вребалов (Јединство НБ).
ПОЛЕТ: Савков 8, Надлачки 7 (Инђић 7), Петровић 7, Фејеш 7, Зорић 7 (Бербаков 7),Драганов 8, Кочиш 8, Бабић 7, Лакић 7 (Буцало 7), Ђукић 8 (Пајтин -), Н. Нешић 9 (Н. Радић -).
ЈЕДИНСТВО (НБ): Весков 6, Станковић 6, Месарошки 6, Ћурчић 6, Пецарски 6,5, Веселиновић 6, Фаркаш 6, Хајду 8, Вребалов 7, Кеврешанов 7, С. Ковачев 7.
Лехел - Банат (Чента) 4:0 (2:0)
МУЖЉА: Стадион: Лехела, гледалаца: 150. Судија: Р. Новаков (Томашевац). Стрелци: Садрија Аслани у 34, Немања Илибашић у 43, 57. и Иван Чупић у 85. минуту за Лехел. Жути картони: Златковић, Ескић, Тројановић, Ковач (Банат Чента).
ЛЕХЕЛ: Јевремов 8, Аслани 8, Бука 7, Пењин 7 (Николић 7), Илибашић 9, Чупић 8, Петровић 7, Ф. Фекете 7, Рајић 7, Т. Месарош 7,5.
БАНАТ (Ч): В. Бабин 5, Видић 5, Радојичић 5, Рајин 5, Златковић 5 (Ј. Илић -), Ескић 5, Бајкин 5, Тројановић 5, Пешић 5 (Михаиловић -),Ковач 5 (Шабановић -), Јовановић 5.
Напредак - Борац (А) 3:0 (2:0)
БАНАТСКА ТОПОЛА: Стадион: Напретка, гледалаца: 150. Судија: М. Гајин (Кикинда). Стрелци: Никола Ранков у 17, Вељко Јелача у 31. (из пенала) и Мирослав Марић у 49 минуту за Напредак (БТ). Жути картони: Јосимовић, Г. Грујић (Напредак БТ), а Д. Стојичић, Бичанин, Маринац (Борац А).
НАПРЕДАК: Рајтаров 8, Б. Завишин 7 (Секереш 7), Дакић 7 (Џин 7), Марић 9 (Стевановић -),Ранков 8 (Поповић 7), Јосимовић 7, Г. Грујић 7,5 (Станковић 7), Бербаков 7, Фучак 7, В. Јелача 8.
БОРАЦ (А): Пухар 6,5, Стојичић 6,5, Бичанин 6, Р. Аћамовић 7, Зечевић 6,5, Маринац 7, А. Мартиновић 7, Д.Гајинов 6,5, Рајић 6 (В. Медић 6), Иванчевић 6, Владетић 6.
Нафтагас - Русанда 2:1 (1:1)
БОКА: Стадион: Нафтагаса, гледалаца: 200. Судија: Ј. Пенавски (Зрењанин). Стрелци: Марио Сенте у 3. и Немања Наранчић у 49. минуту за Нафтагас, Михајло Станишић у 13. минуту за Русанду. Жути картони: Протић, Ракић (Нафтагас), а Надлачки, Н. Ољача, М. Миливојев, М. Јанковић и председник клуба Дејан Куручев (Русанда). Црвени картон: Дејан Стеванов у 34 минуту (Русанда).
НАФТАГАС: Протић 7,5, Сенте 8, Ракић 7, Петровић 7 (Ш. Шајн 7), Кашлик 7, Лукенић 7, Јакшић 7 (Вржина -), Наранчић 9, А. Тришић 8 (Зекић -), Д. Гуран 7, Смиљанић 7 (Буква 8).
РУСАНДА: Милован Куручев 6,5, Вулетин 6, Надлачки 6 (Шкондрић 6), Попов 6,5, Мишкељин 6,5 (Јанковић 7), Чешљаров 6, Станишић 7,5 (Шаргин -), Д. Стеванов 5, Влачић 6, Н. Ољача 6, Миљан Миливојев 8.
Припремио: П. Станић