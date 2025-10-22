ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Гложанци бољи од Бечејаца за три нова бода вредна врха табеле
Будућност (Г) - Бечеј 1918 3:0 (0:0)
ГЛОЖАН: Стадион Будућности, гледалаца око 200, судија Стојчевић (Сомбор). Стрелци, Тасић у 71, Адамек у 82. и Кања у 84. минуту. Жути картони, Адамек (Будућност), Ћук, А. Миливојевић, Мијаиловић, Марковић (Бечеј 1918).
БУДУЋНОСТ: Орос 7,5, Павловић 7,5, Хрњез 8, Ковачевић 8,5 Сикирић 7,5 (од 64.минута Глишић 7,5), Радивојевић 7,5 (од 73. минута Срнка 7,5), Немет 8, Липтак 8, Адамек 8,5 (од 83. минута Кања 8), Тасић 8,5, Жембери 8.
БЕЧЕЈ 1918: Милованов 7,5 (од 74. минута Баркоци 6,5), А. Ћук 7, Божичић 6,5 (од 51. минута Копре 6), Татић 6,5, Миливојевић 6 (од 74.минута Савин 6), Мијаиловић 6,5 (од 66. минута Сладић 6), Дабижљевић 6,5, Јанковић 7,5 Перић 6,5, Ј. Ћук 6,5, Марковић 6,5.
Гложанци су забележили три нова бода победом над Бечејцима који готово да нису имали никакве шансе.
Гости из Бечеја дисциплиновано су се бранили, покушавајући из контре да угрозе гол домаћих, али резултата није било.
Са друге стране, Гложанци су константно вршили притисак на гол Бечејаца. У 71. минуту, након грешке голмана Милованова, лопта се одбила до Тасића који погађа за 1:0.
После акције Тасића и Адамека, капитен домаћих Адамек је у 82. минуту повисио на 2:0. Два минута касније на асистенцију Жемберија, Кања поставља коначан резултат.
М. Ђ. Кременовић
Обилић - Тиса 0:1 (0:1)
ЗМАЈЕВО: Стадион Обилића у рекреативном центру, гледалаца око 100, судија Жутић. Стрелац: Провчи у 5. мин. (Тиса). Жути Картони: Крстић, Илић, Вучетић, Јокић, Лазић. (Обилић), Радојчић, Провчи, Кулојевић, Вујовић. (Тиса).
ОБИЛИЋ: Вучетић, Илић, Марковић, Шћепановић, Лазић, Кнежевић, Узелац (Баришић), Јокић (Алексић), Тепавчевић, Јушковић, Крстић..
ТИСА: Симић, Фаркаш (Кулојевић), Свитић, Радојчић, Славуљица (Вујовић), Провчи (Тамишић), Моровић, (Новаковић), Бошњак, Месарош, Томић (Самац).
Динамичну и занимљиву игру на моменте је слабим проценама кварио судија Жутић.
Гости су већ у петом минуту дошли у вођство када је са десне стране лепо набачену лопту Провчи, такорећи рутински сместио у мрежу, после чега су Змајевчани успели да консолидују редове и у више наврата угрозе гол гостију.
Према приказаној игри нерешен резултат би био најреалнији исход овог меча који је обиловао лепим, на моменте атрактивним акцијама са обе стране.Л. Киш
Војводина (БГ) – Хајдук (С) 1:3 (1:1)
БАЧКО ГРАДИШТЕ: Игралиште у СЦ ”Ђорђе Тапавица Џоја”. Гледалаца: Судија: Вања Филиповић (Суботица). Стрелци: Дробац у 45. (Војводина), Коњовић у 23, Симин у 77. (Хајдук, Крунц у 90+1. минуту (Хајдук). Жути картони: Виновић, Радојковић, Пеленгић, Икрашев (Војводина), Бајчев, Симин, Н. Ковачев, шеф стручног штаба Струњаш (Хајдук). Црвени картони: Виновић у 45, шеф стручног штаба Медић у 45. минуту (Војводина), Симин (Хајдук) у 90. минуту.
ВОЈВОДИНА: Шмит, Ср. Гашић, Дробац (од 62. Радојковић), Шибалић, Вучковић(од 46. Нонин), Си. Гашић, Виновић, Васић, Икрашев, Пеленгић, Илић (од 66. Јовић).
ХАЈДУК: Зорић, Лисица (од 62. Ф. Ковачев), Крунц, Вулетић (од 46. Н. Ковачев), Симин, Ђурђев, Коњовић, Куцурски, Ђустебек, Пурић, Бајчев.
Утакмицу у Бачком Градишту карактерисали су промашаји домаћих, па их је стигла казна у финишу, када су из два контранапада гостију примили исто тилико голова и бодови су отишли за Стапар.
„Хајдуци” су боље отворили утакмицу и у 23. минуту преко Коњевића повели, а Илић своју прилику није искористио и очекивало се да ће се са тим резултатом отићи на одмор.
Међутим, у последњем минуту првог полувремена је досуђен фаул за Градиштанце, а судија је доделио други жути картон Виновићу, на шта је интервенисао тренер Медић, па је и он послат у свлачионицу.
Из слободног ударца лопта је убачена пред гол Стапараца и Дробац је био сналажљив, те се на одмор отишло нерешеним резултатом. У наставку су домаћи били ангажованији, створили су неколико прилика, конкретно Илић и Јовић по два пута нису били прецизни, а гости су, из већ поменута два контранапада, били прецизни и бодови су припали њима.
Поред губитка бодова, домаћин је имао примедбе на суђење, јер је судија Вања Филиповић у утакмици коју нису карактерисале грубости доделио осам жутих и три црвена картона.
В. Јанков
Раднички (Р) - Младост АПА 2:5 (1:1)
РАТКОВО: Стадион Радничког, гледалаца 150, судија: Кузмановић (Кула), стрелци: Влајић у 9. Јелић у 84. за Раднички, а Зорић у 38. Узелац у 72. и 81. Арсовић у 76. Мандић у 89. минуту за Младост АПА. Жути картони: Трифуновић, Влајић, Јелић, Стојановић (Раднички), Ожеговић (Младост)
РАДНИЧКИ: Игратовић 7, Паљевић 6, Лучар 6,5, Агбаба 6 (Црњански 6,5), Бањац 6 (Стојановић 6), Влајић 7, Срдановић 6 (Гуглета), Ћеран 6,5, Кљајић 6,5, Ђорђевић 6, Трифуновић (Јелић 6,5).
МЛАДОСТ АПА: Дамјановић 7, Бараћ 7, Јововић 7, Вејиновић 6,5, Мандић 7,5, Зорић 7,5 (Басарић), Солаћ 7, Мајсторовић 6,5 (Ожеговић 6,5), Арсовић 7, Узелац 8 (Поповић), Десница 7,5.
Ратковчани су били бољи у првом делу.
Повели су голом Влајића и промашили две прилике. Гости су изједначили голом Зорића, после грешке одбране домаћих. Боља и спремнија екипа из Апатина доминирала је у другом делу и оправдала лидерску позицију.
А. Чичић
Раднички (Б) - Будућност (М) 0:0
БАЈМОК: Спортски центар, гледалаца 400, судија: Тривуновић (Сомбор).
РАДНИЧКИ: Лебовић 7, Т. Тосенбергер 6,5, Тосенбергер 7,5, Л. Лебовић 7, Љубојчић 7 (Орчић), Десница 6,5 (Бабић), Шимић 7, Колак 7, Облаковић 7, Милетић 5,5, Маринковић 7,5.
БУДУЋНОСТ: Бојанић 7, М. Гајдобрански 7, Мустафовић 6,5, Д. Гајдобрански 7, Пајкановић 6,5 (Поповић 6,5), У. Копоња 6,5 (Бошњак), Кнежевић 7, Јефтић 7, Н. Бошњак 6,5 (Дукић), Петровић 6,5, Јелић 7.
Бајмочани су одиграли добру утакмицу али нису дошли до три бода. Изабраници новог тренера Здравка Маровића су желели цео плен.
Од првог минута су нападали, а у 8. минуту пропустили добру шансу. Дино Гајдобрански је шутирао са 10 метара, али голман Стефан Лебовић је лопту избацио у корнер. Раднички је био бољи, покушавали су из контранапада, али нису успевали.
У 88. минуту најбољи играч на терену Милош Маринковић је погодио стативу. Све у свему, резултат - реалан.
С. Стојиљковић
Бајша - Пролетер 3:0 (3:0)
БАЈША: Стадион Бајше, гледалаца 200, судија: Малић (Бачка Паланка), стрелац: Кујунџија у 3. 12. и 44. минуту.
БАЈША: Бабин 7, Тресиглавић 7, Косовац 6,5 (Релић 6,5), Кривокапић 7, Малбаша 7, Батори 7 (Л. Петровић 6,5), Нађ 7, маријановић 7 (Чанковић 6,5), Нађхеђеши 7, Кулунџија 9, Будинчевић 7,5 (Д. Петровић 6,5).
ПРОЛЕТЕР: Золотић 6, В. Цицмир 6, Кецман 6, Грујић 6, Панић 6 (Гојков), Гаџић 6,5, М. Цицмир 6,5 (Загорчић), Зорић 6,5 (Васиљевић), Ђаковић 6,5, Трајанковски 6,5, Андерскилић 6.
Бајша је одиграла најбољи меч у току овог првенства и заслужено је славили убедљиву победу против Равноселаца.
Решеност изабраника Михајла Козоморе да освоји читав плен, видело се од првог минута, и већ у 3. минуту гол је постигао Којунџија. Исти играч је постигао гол за 2:0 на асистенцију Матије Будимчевића.
Минут пре краја полувремена најгољи играч на терену је био Марко Којунџија који је постигао свој трећи гол. У другом делу гости су одиграли борбено, али ништа конкретно нису успели да ураде.
С. Стојиљковић