ВЕК ОПСТАНКА
БАЈМОК ОБЕЛЕЖАВА 80 ГОДИНА КОЛОНИЗАЦИЈЕ Потомци Солунаца чувају успомену на своје претке и село које су изградили
Као стабло са дубоким коренима које пробија и најтврдљу стену, тако потомци Солунских добровољаца у Бајмоку и даље стоје усправно, чувајући сећање на своје претке и село које је никло из њихове борбе и жртве.
Од 20. до 22. октобра обележавају 80 година од колонизације, сами, достојанствено, без икакве моралне или материјалне подршке.
Програмом који је организовало удружење "Матице досељеника" предвиђено је неколико манифестација које ће подсетити на значај овог јубилеја. У понедељак 20.октобра одржана је комеморација и ликовно-уметничка колонија са симболичним називом "Потомци досељеника - потомци из Лике. Испред споменика-скулптуре „Бакља сећања“ вајарке Ане Бешлић, одржан је пригодан програм сећања.
Венце су положили представници града, Месне заједнице Бајмок, СУБНОР-а Суботице и Бајмока, као и Удружења ратних добровољаца и њихових потомака “Краљ Петар I”. У програму су учествовали и ућеници ОШ „Вук Караџић“ Бајмок ито: Лена Стипановић и Маша Прчић "Дивном песмом" и "Завичајем". Извдене су и партизанских и совјетских песама у интерпретацији Александра Токовића и Јасне Васић.
21. октобар одржан је за парастос жртвама фашистичког терора у Дрежницима у 18 часова, чиме се не заборавља страдање које је обележило овај народ. 22. октобар у 19 часова биће одржана свечана академија поводом 80 година колонизације.
Програм подржавају Град Суботица, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Општина Бачки Виногради, али и локалне организације Заполјуалних борачким и социјалних питања.
Потомци оних који су се борили на Солунском фронту, који су своје животе дали за слободу, данас препуштени сами себи. Симболика стабла са слике плаката, са јаким коренима усађеним у обрис територије говори више од речи: опстајемо упркос свему, сами, али поносни.
Осамдесет година колонизације није само број. То је прича о опстанку, достојанству и неугасивој вољи народа који, иако заборављен, не одустаје од чувања своје истине и идентитета.