ОГРОМНА УЛАГАЊА У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И ДОМ ЗДРАВЉА У ЗРЕЊАНИНУ Више од 100 милиона динара за нове котлове и пратећу инфраструктуру
У енергетску ефикасност објеката основношколског образовања на територији града Зрењанина током последње три године уложено је 90 милиона динара, саопштио је градоначелник Симо Салапура. Ова средства утрошена су на уградњу или замену котлова, као и реконструкцију котларница и пратеће инфраструктуре,
- Различите инвестиције изведене су у пет школа, а највише средстава, чак 45,6 милиона динара, уложено је у радове у ОШ “Др Јован Цвијић” - нагласио је Салапура.
Како је навео, износ средстава уложен у претходне три године јасно говори о томе колико Град Зрењанин, уз подршку Владе Републике Србије и Покрајинске владе, улаже у образовање и побољшање услова боравка деце и рада наставног кадра у основношколским објектима, али и енергетске ефикасности и уштеде. Истакао је да је циљ локалне самоуправе стварање бољих услова не само у градским школама, већ и у сеоским.
Говорећи о радовима у ОШ “Др Јован Цвијић”, Салапура је нагласио да су реконструисане котларница и хидрантска мрежа. У циљу функционисања котларнице и примене строгих прописа који се тичу противпожарне заштите, изведен је систем за дојаву пожара, док је 15 милиона динара уложено у саобраћајницу за противпожарна возила која пролази кроз школско двориште. У склопу ових радова, у потпуности је реконструисан и плато испред Четврте амбуланте Дома здравља Зрењанин, која се ослања на школско двориште. Уређен је и део школске фасаде, за шта је издвојено милион динара.
Вредност радова на изградњи гасне котларнице у ОШ “Др Александар Сабовљев” у Ечки износи 14 милиона динара, док је 2,6 милиона уложено у изградњу прикључног гасовода. У школи “Др Бошко Вребалов” у Меленцима уграђени су нови гасни генератори, у вредности од 13 милиона динара.
Радови на уградњи новог котла обављени су и у ОШ “Бранко Ћопић” у Лукићеву, а за те намене је обезбеђено 4,8 милиона динара. Сви новоуграђени котлови добили су употребну дозволу и стављени су у функцију.
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Град Зрењанин обезбедили су десет милиона динара за уградњу гасног генератора са већим степеном корисног дејства у ОШ “Бранко Радичевић” у Ченти. Такође, Министарство рударства и енергетике и Град определили су 12 милиона динара за замену котла на мазут гасним генератором у објекту Дома здравља “Др Бошко Вребалов” на Булевару Милутина Миланковића, познатом као стара Специјалистичка поликлиника.
“Овом инвестицијом укупан износ улагања у нове котлове и пратећу инфраструктуру у јавним објектима у Зрењанину током последње три године премашио је сто милиона динара”, саопштено је из локалне самоуправе.