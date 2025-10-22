overcast clouds
СРПСКИ СТРЕЛАЦ НЕМАЊА СМИЉАНИЋ ИМАО ЗАПАЖЕН РЕЗУЛТАТ У СЛОВЕНИЈИ: На висини задатка, а мете под кишом

22.10.2025. 13:59 14:06
Пише:
Вук Гвозденовић
приватна архива
Фото: приватна архива

Српски стрелац и члан СК Гроф Немања Смиљанић бележи завидне резултате у последње време. Недавно је бранио боје Србије на Гранд прију у Словенију у месту Прагерско.

 Учешће су узела 64 стрелца из Словеније, Хрватске, Чешке, Словачке, Француске, Аустрије и Мађарске, а Смиљанић је остварио најбољи квалификациони резултат од 113 погођених мета, на крају након узбудљивог финала освојио је друго место у гађању летећих мета. Посебну драж даје то да је успех остварен по хладном времену, уз слабију видљивост и кишу.

–Такмичење у Словенији је било заиста сјајно. Посебан је осећај када остварите добар резултат за Србију. Наравно није све ишло глатко и истакао бих да сам на распуцавању за позицију у финалу промашио прву мету, па сам у финалу кренуо са треће позиције. Лоше време утицало је на све стрелце, а финале је било неизвесно до самог краја. Сви смо били на мету-две разлике и није се знало ко ће како да прође.

Улога селектора посебно захтевна

Немања Смиљанић се поред активног гађања прихватио и селекторског посла, па је тако стратег Стрељачког савеза за летеће мете Србије.

–Очекује нас Светско првенство, које се одржава у Грчкој, на коме ће наступити само један наш стрелац, јер је савез тренутно у неповољној финансијској ситуацији. Упркос лођој ситуацији такмичења се одржавају по календару на стрелиштима у Силбашу и Осипаоници где стрелци брусе форму за међународна такмичењима на којима достојно представљају земљу – јасан је Смиљанић.

Смиљанићу ово није једини успех у текућој години. У јуну је у Осијеку погодио 123 мете, изједначио државни рекорд и био другопласирани, у конкуренцији олимпијских шампиона.

стрељаштво
