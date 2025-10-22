(ВИДЕО) ОВО СУ СВИ ЛАУРЕАТИ ГРАДА НОВОГ САДА Два радника "Чистоће" раме уз раме са директором опере СНП, слабовидој пијанисткињи Фебруарско признање
Одборници Скупштине Града Новог Сада једногласним одлукама изгласали су лауреате за Октобарску награду, Новембарску повељу и Фебруарску награду за 2024. годину
Октобарску награду Града Новог Сада за посебан допринос добио је проф. др Патрик Дрид.
-Он је изузетан спортски радник, имао је изузетну спортску каријеру. Ја сам био некада џудиста и имао сам више пута задовољство да укрстим снаге с њим. Свој цео живот је посветио џуду и спорту. Рецезент је у више од 50 међународних часописа, аутор је седам књига, судио је најзначајнија такмичења. Има изузетне људске квалитете. Ставио је добробит факултета и оних студената који су желели да уче испред сопствене добробити. Због тога је претрпео увреде и физичко насиље- нагласио је градоначелник Жарко Мићин.
За посебан допринос оперске уметности, Октобарска награда отишла је у руке директора опере СНП Жељка Андрића.
За храброст и хуманост Новембарску повељу добио је Предраг Тодорић, који је у августу спасио десетогодишњака из Дунава у Сремској Каменици.
Кристијан Кнежевић и Дејан Шакић, из Градске чистоће, понели су награду за посебну посвећеност за одржавање хигијене на територији Новог Сада.
Новембарска повеља за посебан допринос за развој културе иде у руке КУД „Светозар Марковић“, које деценијама остварује резултате.
Нови Сад од 1998. године до данас Град додељује Фебруарску награду за допринос култури и уметности.
Од пет иницијатива, од које су три биле валидне, награду је добила Петра Спасојевић, пијанисткиња, која је учествовала на многим међународним такмичењима где је добијала највиша признања. Она сама и компонује, а њени наступи су посећени.