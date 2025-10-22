overcast clouds
НАШ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ПРВА У НИЗУ МАНИФЕСТАЦИЈА ЕВРОПСКОГ ГРАДА СПОРТА: Дневниковој традицији у част

22.10.2025. 12:49 12:52
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Трофеј на Дневниковом турниру браниће екипа „Дебели змај“ из Бечеја Фото: „Дневников“ турнир

Град Нови Сад је, одлуком Европске федерације престоница и градова спорта (АЦЕС), добио титулу Европског града спорта за 2026. годину.

Редакција Дневника с поносом је поделила информацију да ће низ манифестација у години спорта званично започети традиционалним 61. Дневниковим турниром у малом фудбалу. 

Прихватајући указану част, тим који турнир организује под покровитељством наше куће, већ предузима неопходне кораке како би и предстојеће такмичење у малој Спенсовој дворани било на нивоу традиције за понос, али и изазова на којима указана нам част инсистира.     

Директор турнира Веселин Вилотијевић већ је најавио почетак термина за пријаве у седам старосних категорија, у понедељак 1. децембра, а термини за одигравање утакмица су од суботе, 3. до недеље 11. јануара. Да ли у стандардном формату, или ће се остварити наговештаји о могућем проширењу сениорског костура, сазнаћемо ускоро. 

На основу позитивних искустава минулих година, из штаба генералног спонзора, компаније „Меркур икс тип“, стиже предлог за разматрање о могућем проширењу у блиској перспективи. Висока оцена о реализацији и квалитету претходна четири турнирска циклуса под капом Дневниковом поуздан су основ веровању у ту могућност. 

 Дневников турнир се деценијама дочекује као што су се Нова година и Божић дочекивали – цитат легендарног Манета Радиновића, становника Куће Дневниковоих легенди, изговорен приликом васкрснућа турнира у Спенсовој дворани, постао је турнирски мото. Идеја да се у традицију турнира уплете и Кућа Дневникових легенди потакнута је управо жељом да се сећања сачувају и тако вредност минулих времена отргну од заборава. 

Оснивањем Куће Дневникових легенди и њеним ширењем реафирмишемо вредности појединаца који су мајсторским издањима на паркету сајамске дворане обележили епоху. И за издање Турнира у години новосадског позиционирања у европским спортским размерама планирано је проширење Куће, а имена нових становника биће саопштена на традиционалној конференцији за медије уочи жреба, који ћемо преносити на Ју тјуб каналу генералног спонзора компаније „Меркур икс тип“ средином децембра.    

