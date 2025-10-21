overcast clouds
(ВИДЕО) Какав гол! СЕРГЕЈ МИЛИНКОВИЋ САВИЋ СТРЕЛАЦ у победи Ал Хилала против Ал Сада

21.10.2025. 23:02 23:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
sergej
Фото: Printscreen/youtube/Saudi Pro Leaguе

Српски фудбалер Сергеј Милинковић  Савић био је стрелац за Ал Хилал у победи 3:1 код куће над Ал Садом у мечу трећег кола Азијске Лиге шампиона.

Милинковић Савић је прелепим голом из слободног ударца у 81. минуту поставио коначан резултат. Головима Јусуфа Акчичека у 25. и Калидуда Кулибалија у 40. минуту саудијски клуб је на полувремену водио 2:0. Роберто Фирмино је дао гол за катарски клуб у 63. минуту.

Ал Хилал је после три одиграна кола у Азијској Лиги шампиона једини максималан са девет бодова.

 

 

сергеј милинковић савић ал хилал
Спорт Фудбал
