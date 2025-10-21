(ВИДЕО) Какав гол! СЕРГЕЈ МИЛИНКОВИЋ САВИЋ СТРЕЛАЦ у победи Ал Хилала против Ал Сада
21.10.2025. 23:02 23:15
Коментари (0)
Српски фудбалер Сергеј Милинковић Савић био је стрелац за Ал Хилал у победи 3:1 код куће над Ал Садом у мечу трећег кола Азијске Лиге шампиона.
Милинковић Савић је прелепим голом из слободног ударца у 81. минуту поставио коначан резултат. Головима Јусуфа Акчичека у 25. и Калидуда Кулибалија у 40. минуту саудијски клуб је на полувремену водио 2:0. Роберто Фирмино је дао гол за катарски клуб у 63. минуту.
Ал Хилал је после три одиграна кола у Азијској Лиги шампиона једини максималан са девет бодова.
🎨🖌️ pic.twitter.com/mmFZ1rBL3j@sergej__savic
— اروقيت (@dlo_q1) October 21, 2025