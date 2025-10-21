ФИБА ЛИГА ШАМПИОНА: Спартак поражен код куће од Гран Канарије
Кошаркаши Спартака поражени су код куће од Гран Канарије резултатом 93:83 у мечу трећег кола Групе Г ФИБА Лиге шампиона.
На табели групе Гран Канарија је прва са све три победе, Спартак је други са скором 2-1, Ле Ман има скор 1-2, а Бенфика је последња са сва три пораза.
У наредну фазу такмичења пролазе по две првопласиране екипе. У четвртом колу Спартак ће гостовати Гран Канарији.
Није овај пораз изненађење, јер је шпанска екипа по квалитету најача у овом такмичењу.
Ипак тренер Суботичана Владе Јовановић може бити поносан на своје играче, јер је Спартак током целог меча успео да колико толико одржи резултатски прикључак за фаворизованим ривалом.
Код Гран Канарије бивши кошаркаш Партизана Брајан Ангола био је најефикаснији са 24 поена, док је Николас Брусино уписао 19 поена. Ајзеа Вонг је имао 14 поена, а Лукас Лабирени је утакмицу окончао са 14 поена.
У екипи Спартака Оливер Хенлан је забележио 28 поена, Томпсон је имао 15, док је Игор Дробњак уписао 14 поена.
Суботичани су уписали свој први пораз и сада су на учинку од две победе и једног пораза, док Гран Канарија има максималан учинак.
Спартак је добро отворио дуел и повео, али је Гран Канарија убрзо преокренула резултат и већ током првог квартала имала предност од осам разлике.
Доминирали су гости током другог периода, где су углавном имали двоцифрено вођство, а на полувремену Спартак је имао прихватљивих седам поена минуса (46:39).
Никако Спартак у другом делу игре није успео да предност Гран Канарије спустио на испод пет разлике, па је тако искуснија у овом тренутку боља екипа успела да утакмицу приведе крају и на крају упише убедљиву победу.
Исте екипе одиграће нови дуел у наредном колу, само што ће петог новембра домаћин бити Гран Канарија.