overcast clouds
13°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У КУЛИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА Да млади освесте шта је живот у слободи

21.10.2025. 10:37 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
кула

Полагањем венаца на Споменик палом борцу у парку у центру Куле и пригодним програмом у седишту Општине, јуче је обележен Дан ослобођења у Другом светском рату.

Венце су положили председник општине Дамјан Миљанић и заменик председника Карољ Валка, представници СУБНОР-а,  на челу са председником Жарком Поповићем, чланови Удружења ветерана жандармерије општине Кула ,,Књаз Михаило“, чланови Удружења ,,Иван Сењук“ на челу са председником Филипом Пронеком и чланови Удружења књижевних и ликовних стваралаца ,,Стазе“ на челу са председником Гавром Веселиновићем.

- Као и сваке године, ово је дан када се подсећамо на велику победу над фашизмом, дан када је ослобођена општина Кула, као и многе друге општине у овом региону, и подсећамо се свих жртава. Ово је значајан датум у историји, значајан као подсећање на борбу, на победу над фашизмом и победу неких вредности које су омогућиле даљи развој ове државе -  рекао је Дамјан Миљанић. 
Председник СУБНОР-а општине Кула Жарко Поповић, истакао је да је изузетно важно да млади људи освесте шта значи живети у слободи која је тешко стечена, стога је потребно све ово много пута понављати. 

кула
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај