У КУЛИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА Да млади освесте шта је живот у слободи
Полагањем венаца на Споменик палом борцу у парку у центру Куле и пригодним програмом у седишту Општине, јуче је обележен Дан ослобођења у Другом светском рату.
Венце су положили председник општине Дамјан Миљанић и заменик председника Карољ Валка, представници СУБНОР-а, на челу са председником Жарком Поповићем, чланови Удружења ветерана жандармерије општине Кула ,,Књаз Михаило“, чланови Удружења ,,Иван Сењук“ на челу са председником Филипом Пронеком и чланови Удружења књижевних и ликовних стваралаца ,,Стазе“ на челу са председником Гавром Веселиновићем.
- Као и сваке године, ово је дан када се подсећамо на велику победу над фашизмом, дан када је ослобођена општина Кула, као и многе друге општине у овом региону, и подсећамо се свих жртава. Ово је значајан датум у историји, значајан као подсећање на борбу, на победу над фашизмом и победу неких вредности које су омогућиле даљи развој ове државе - рекао је Дамјан Миљанић.
Председник СУБНОР-а општине Кула Жарко Поповић, истакао је да је изузетно важно да млади људи освесте шта значи живети у слободи која је тешко стечена, стога је потребно све ово много пута понављати.