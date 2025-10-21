ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА - ИСТОК Комшијски дерби припао Новокозарчанима
Слобода - Црвена звезда 4:1 (1:1)
НОВИ КОЗАРЦИ: Стадион „Илија Пантелић”, гледалаца 200, судија: Ковач (Мокрин), стрелци: Галић у 31. и 46. Терзин у 50. и Врбачки у 86. за Слободу, а Голијанин у 45. минуту (из пенала) за Ц. звезду. Црвени картон: Цвијановић (Ц. звезда).
СЛОБОДА: Живков 7, Карановић 6 (Мисић 7), Марковић 6, Јовандић 7, Галић 8 (Благојевић), Поповић 7, Врбачки 7, Богојевић 7, Ћубрило 6,5, Вокић 7, Терзин 7.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић 6, Лаништанин 5,5, Војводић 6, Видић 6, Цвијановић 6, Попесков 6, Голијанин 6 (Лајић), Чуданов 6, Кнежевић 6 (Крстин), Мастило 6 (Цуцић), Барбул 6.
Комшијски дерби припао је Новокозарчанима, највише захваљујући расположенем Николи Галићу који је још једном доказао да је прва новокозарачка виолина.
Рускоселци су пружили мање од очекиваног, а искусни Петар Цвијановић зарадио је црвени картон који је изазвао велику буру у редовима гостујуће екипе.
П. Трнић
Долово - Борац (С) 3:2 (1:1)
ДОЛОВО: Гледалаца: 100. Судија: М. Родеан (Зрењанин). Стрелци: Адвигов у 34, Ивановић у 69, Јоковић у 90+2. аутогол за Долово, Добросављевић у 35, Малиџан у 65. минуту за Борац.
ДОЛОВО: Томић 7, Цветковић 6,5, Миловац 7, Ф.Ђорђевић 6,5 (Павловић 6,5), Пештерац 7,5, Л.Ракоњац 7 (Џантовски -), Ивановић 7, Шево 7, Гиговић 6,5 (Каранфиловски 7), Адвигов 7, Граовац 6,5.
БОРАЦ (С): Лапић 7, Јоковић 6,5, Д.Петковић 7, Туркаљ 7, А.Петковић 7, Малиџан 7, Ћирић 6,5, Јовановић 7, У.Лукић 7, Маленовић 6,5, Кемељ - (Добросављевић 7).
У комшијском дербију фудбалери Долова у другом минуту надокнаде меча аутоголом Јоковића стигли су до победе.
Домаћи фудбалери после боље игре на почетку меча и добре акције дошли у вођство голом Адвигова. Само минут касније ,резервиста Добросављевић је искористио прилику и савладао голмана Томића за изједначење.
Гости из Старчева су у другом полувремену стекли предност голом Малиџана, а само четири минута касније Ивановић је поравнао резултат. Кад се очекивао реми, после грешке гостију и аутогола Јоковић бодови су остали у Долову.
Б. Стојковски
Полет (И) - Војводина 1928 1:3 (0:2)
ИДВОР: Гледалаца: 100. Судија: Попов (Зрењанин). Стрелци: Мићић у 54. за Полет, Којић у 37, Милановић у 44. и 79. минуту за Војводину 1928.
ПОЛЕТ (И): Мандић 7, Ни.Вукшић 6, Не.Вукшић 6, Јованов 6, Чермељ 7, Бартош 6, Стојановски 7, Мићић 7, Ђукановић 6, Скокна 7, Ковачевић 6 (Бузаџија 6).
ВОЈВОДИНА 1928: Носаљ 7, Ћурчић 7, Јешић 7, О.Кнежевић 7, Гардиновачки 7, Прерадовић 7, Милановић 7,5, Којић 7 (Малбашки 7), Калајџија 7, Стефановић 7, Жегарац 7 (Лукић -).
Гости из Перлеза пружили су бољу игру током целог сусрета и на крају заслужено освојили три бода. Б. Стојковски
Будућност - Глогоњ 0:16 (0:8)
СРПСКА ЦРЊА: Стадион Будућности, гледалаца 50, судија: Марковић (Вршац), стрелци Мршовић у 5. 20. 22. 30. и 36. Ивић у 15. 40. 61. 84. и 90. Вулетић у 35. Стаменковић у 55. и 67. и Курунц у 70. и 78. минуту.
БУДУЋНОСТ: Мил. Глишин 5, Радин 5 (Мио. Глишин 5), Живин 5 (ТОдор 5), Пролић 5, Стојићев 5 (Грубанов 5,4), И. Салма 6, Недељков 6, Стојићев 5,5, Арсин 6, Петровић 5, Ош (В. Салма 5,5)
ГЛОГОЊ: Тешовић, Грујић 7, (Бошковић 7,5), Вулетић 7, Ковач 7, Додић 7, Мршовић 9 (Курунц 7), Костадиновић 7 (Станисављевић 7), Ивић 9, Шутановац 7, Васић 7,5, Стаменковић 7,5.
Црњански ход по мукама се наставља.
Са ових 16 примљених голова остварили су најнегативнији рекорд у историји клуба, јер су на протеклих 10 мечева примили 86 голова, односно скоро девет по уткамици.
П. Трнић