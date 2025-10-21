РУЖНА ПРИГРАДСКА СЛИКА Дивља депонија угрожава Алибеговац и Карагачу
Када изађете из аутобуса на линији 9А код приградских насеља Алибеговац и Карагача надомак Петроварадина, прво што угледате је дивља депонија.
Она из дана у дан постаје све већа.
Исти доживљај имају и путници који са овог стајалишта крећу ка граду.
Свакако да је немар појединаца најзаслужнији за ово ругло, а да ли му доприносе неодговорни викендаши или возачи теретних камиона којима је ово успутно стајалиште за одмор, мање је битно.
Становници Алибеговца и Карагаче минулог лета организовали су радну акцију и лепо уредили прилаз својим насељима, али је њихов труд постао невидљив кроз три месеца.
Чим се лево спустите са пута који од Петроварадина води ка Фрушкој гори, чекају вас уређена стамбена насеља звучних назива "Соларна долина" и "Холивуд хил", што се никако не уклапа са првим утиском који изазива дивља депонија у настајању.
На потезу су сви: становници и викендаши поменутих насеља, успутни пролазници, али и радници ЈКП "Чистоћа", који обично понедељком возилом долазе на Алибеговац и Карагачу и празне канте са смећем.