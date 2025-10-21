overcast clouds
РУЖНА ПРИГРАДСКА СЛИКА Дивља депонија угрожава Алибеговац и Карагачу

21.10.2025. 11:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ С. Савић
Фото: Дневник/ С. Савић

Када изађете из аутобуса на линији 9А код приградских насеља Алибеговац и Карагача надомак Петроварадина, прво што угледате је дивља депонија.

Она из дана у дан постаје све већа. 

Исти доживљај имају и путници који са овог стајалишта крећу ка граду. 

Свакако да је немар појединаца најзаслужнији за ово ругло, а да ли му доприносе неодговорни викендаши или возачи теретних камиона којима је ово успутно стајалиште за одмор, мање је битно.

Становници Алибеговца и Карагаче минулог лета организовали су радну акцију и лепо уредили прилаз својим насељима, али је њихов труд постао невидљив кроз три месеца.

Фото: Дневник/ С. Савић

Чим се лево спустите са пута који од Петроварадина води ка Фрушкој гори, чекају вас уређена стамбена насеља звучних назива "Соларна долина" и "Холивуд хил", што се никако не уклапа са првим утиском који изазива дивља депонија у настајању. 

На потезу су сви: становници и викендаши поменутих насеља, успутни пролазници, али и радници ЈКП "Чистоћа", који обично понедељком возилом долазе на Алибеговац и Карагачу и празне канте са смећем.

 

алибеговац карагача дивља депонија
Извор:
Дневник/ С. Савић
Пише:
Дневник
Нови Сад
