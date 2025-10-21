У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ГРАДА У ЧЕТВРТАК Клавирски концерт за душу
У Културном центру Новог Сада у четвртак, 23. октобра, у 18 часова, биће одржан концерт „Додир музике – клавирски концерт за душу”.
Публика ће имати прилику да ужива у изведбама младих уметника Угљеше Бркљача, Петре Спасојевић и Николине Милојевић на клавиру, док ће посебну уметничку димензију вечери донети оперски певач Немања Црнатовић.
Репертоар концерта обухватаће пажљиво одабрана дела класичне музике, која ће на сцени дочарати спој емоције, технике и уметничке изражајности.
Манифестација се одржава у организацији Савеза слепих Војводине, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, у оквиру кампање „Србија без баријера”.
Циљ догађаја је да се кроз музику приближи уметнички израз свима, без обзира на препреке, као и да се подсети на значај културе и уметности у свакодневном животу. Улаз је бесплатан.