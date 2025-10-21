overcast clouds
10°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ГРАДА У ЧЕТВРТАК Клавирски концерт за душу

21.10.2025. 09:13 09:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: архива Дневника

У Културном центру Новог Сада у четвртак, 23. октобра, у 18 часова, биће одржан концерт „Додир музике – клавирски концерт за душу”.

Публика ће имати прилику да ужива у изведбама младих уметника Угљеше Бркљача, Петре Спасојевић и Николине Милојевић на клавиру, док ће посебну уметничку димензију вечери донети оперски певач Немања Црнатовић.

Репертоар концерта обухватаће пажљиво одабрана дела класичне музике, која ће на сцени дочарати спој емоције, технике и уметничке изражајности.

Манифестација се одржава у организацији Савеза слепих Војводине, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, у оквиру кампање „Србија без баријера”.

Циљ догађаја је да се кроз музику приближи уметнички израз свима, без обзира на препреке, као и да се подсети на значај културе и уметности у свакодневном животу. Улаз је бесплатан.

клавирски концерт Културни центар Новог Сада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај