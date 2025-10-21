overcast clouds
САВЕТ ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ПРИХВАТИО ПРЕДЛОГ Оснива се Креативна установа културе

21.10.2025. 11:22
Савет за културу и информисање
Фото: архива Дневника

Савет за културу и информисање прихватио је на седници предлог одлуке о оснивању Креативне установе културе Новог Сада и упутио га скупштини тог града на разматрање.

Како је наведено у саопштењу Скупштине Новог Сада, на седници су такође прихваћени предлози решења о давању сагласности на измене програма градских установа културе за ову годину. Међу њима су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, измене Програма рада Културног центра Новог Сада, измене Програма рада Музеја Града Новог Сада, измене и допуне Програма рада Историјског архива града Новог Сада.

Како је саопштено, међу њима су и измене Програма рада Завода за заштиту споменика културе, Стеријиног позорја, Новосадског позоришта / Ујвидеки Сзинхаза, Новосадског дечијег културног центра, Установе за израду таписерија „Атеље 61”, Мађарског културног центра „Петефи Шандор”, Установе за културу и образовање Културни центар „Младост”, Културног центра „Руменка”, као и измене и допуне Програма рада Позоришта младих и Културног центра „Кисач”. Прихваћени предлози биће упућени на наредну седницу Скупштине града на даље разматрање и усвајање.

Нови Сад
