СВИ НА „КАРАЂОРЂЕ“ – ДЕРБИ ВОШЕ И ПАРТИЗАНА: Омладинци играју на великој сцени
У оквиру 12. кола Омладинске лиге Србије, млади фудбалери Војводине дочекују екипу Партизана у утакмици која ће се играти на стадиону “Карађорђе”.
То представља праву реткост у српском фудбалу, а излазак младих играча на велику сцену је посебан догађај за све њих.
Офанзивац омладинског тима Војводине, Лазар Перановић, истиче колико свима у екипи значи то што ће имати прилику да заиграју на “Карађорђу”.
– То нам је свима био сан, да једног дана истрчимо на тај стадион. Добили смо сада ту прилику већ у омладинској селекцији и изузетно нам је драго због тога. Даћемо максимум на терену да се на прави начин “захвалимо” за ову част – рекао је Перановић.
Чињеница да се игра дерби против Партизана не мења начин припреме, додаје он:
– Нема неке посебне разлике. Сваком мечу прилазимо максимално, без обзира на то ко је ривал. Ми носимо дрес Војводине и то нас обавезује на такав приступ.
Да му је колектив на првом месту, види се и из одговора на питање ко би могао да одлучи меч:
– Није ми важно ко ће решити утакмицу, важно је да тим победи и да дамо све од себе за грб који носимо – истакао је Перановић.
Млади фудбалер посебно наглашава колико би подршка са трибина значила целом тиму:
– Позивам све навијаче да дођу у што већем броју. Нама младима много значи када играмо пред публиком, а посебно кад је то на нашем стадиону. Даћемо све од себе да обрадујемо навијаче – поручио је Перановић.
Улаз на западну трибину стадиона “Карађорђе” је бесплатан.