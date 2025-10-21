overcast clouds
СВИ НА „КАРАЂОРЂЕ" – ДЕРБИ ВОШЕ И ПАРТИЗАНА: Омладинци играју на великој сцени

21.10.2025. 11:04
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

У оквиру 12. кола Омладинске лиге Србије, млади фудбалери Војводине дочекују екипу Партизана у утакмици која ће се играти на стадиону “Карађорђе”.

То представља праву реткост у српском фудбалу, а излазак младих играча на велику сцену је посебан догађај за све њих.

Офанзивац омладинског тима Војводине, Лазар Перановић, истиче колико свима у екипи значи то што ће имати прилику да заиграју на “Карађорђу”.

– То нам је свима био сан, да једног дана истрчимо на тај стадион. Добили смо сада ту прилику већ у омладинској селекцији и изузетно нам је драго због тога. Даћемо максимум на терену да се на прави начин “захвалимо” за ову част – рекао је Перановић.

Чињеница да се игра дерби против Партизана не мења начин припреме, додаје он:

– Нема неке посебне разлике. Сваком мечу прилазимо максимално, без обзира на то ко је ривал. Ми носимо дрес Војводине и то нас обавезује на такав приступ.

Да му је колектив на првом месту, види се и из одговора на питање ко би могао да одлучи меч:

– Није ми важно ко ће решити утакмицу, важно је да тим победи и да дамо све од себе за грб који носимо – истакао је Перановић.

Млади фудбалер посебно наглашава колико би подршка са трибина значила целом тиму:

– Позивам све навијаче да дођу у што већем броју. Нама младима много значи када играмо пред публиком, а посебно кад је то на нашем стадиону. Даћемо све од себе да обрадујемо навијаче – поручио је Перановић.

Улаз на западну трибину стадиона “Карађорђе” је бесплатан.

фк војводина Вошин кутак
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
