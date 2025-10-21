ПРИВЕДЕНО 180 НАВИЈАЧА НАПОЛИЈА: У Ајндховену опсадно стање пред дуел Лиге шампиона
21.10.2025. 12:12 12:15
Полиција у Ајндховену привела је у понедељак увече 180 навијача Наполија због страха од немира уочи утакмице против ПСВ-а у фудбалској Лиги шампиона.
Утакмица трећег кола ЛШ између ПСВ-а и Наполија биће одиграна у уторак од 21 час у Ајндховену.
Полиција у Ајндховену је на друштвеној мрежи Икс (X) објавила да је привела навијаче Наполија у центру града и одвела их аутобусом у полицијску станицу на испитивање, "јер је њихово понашање довело до нереда".
Полиција је саопштила да је привела и четворица навијача ПСВ-а на другим локацијама у граду.
Градске власти у Ајндховену су прогласиле вечерашњи дуел између ПСВ-а и Наполија утакмицом високог ризика.