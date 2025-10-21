overcast clouds
15°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИВЕДЕНО 180 НАВИЈАЧА НАПОЛИЈА: У Ајндховену опсадно стање пред дуел Лиге шампиона

21.10.2025. 12:12 12:15
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Полиција у Ајндховену привела је у понедељак увече 180 навијача Наполија због страха од немира уочи утакмице против ПСВ-а у фудбалској Лиги шампиона.

Утакмица трећег кола ЛШ између ПСВ-а и Наполија биће одиграна у уторак од 21 час у Ајндховену.

Полиција у Ајндховену је на друштвеној мрежи Икс (X) објавила да је привела навијаче Наполија у центру града и одвела их аутобусом у полицијску станицу на испитивање, "јер је њихово понашање довело до нереда".

Полиција је саопштила да је привела и четворица навијача ПСВ-а на другим локацијама у граду.

Градске власти у Ајндховену су прогласиле вечерашњи дуел између ПСВ-а и Наполија утакмицом високог ризика.

 

лига шампиона наполи
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај