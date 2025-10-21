overcast clouds
(ФОТО) ТАЈНИ САСТАНАК ЂОКОВИЋА И РОНАЛДА: Легенде се среле у Ријаду

21.10.2025. 11:43 11:49
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић и један од најбољих фудбалера на планети икада Кристијано Роналдо састали су се далеко од очију јавности у Ријаду.

Ђоковић је прошле недеље боравио тамо, где је играо на егзибиционом турниру Слем шест краљева, а у истом граду већ дуже време игра Роналдо за тамошњи Ал Наср.

Зна се да је Новак био са кошаркашком легендом Шакилом О'Нилом, са којим је био на једној конференцији, а сада је испливала и слика са састанка са Кристијаном Роналдом.

Србин и Португалац се дуго знају и могуће је да су само ћаскали у друштву пријатеља, али с обзиром на Ђоковићеве све чешће маркетиншке подухвате и инвестиције – чак и у свету фудбала – могуће је да је тема била и пословна.

 

Б92

 

