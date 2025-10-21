(ФОТО) ТАЈНИ САСТАНАК ЂОКОВИЋА И РОНАЛДА: Легенде се среле у Ријаду
21.10.2025. 11:43 11:49
Коментари (0)
Најбољи тенисер света Новак Ђоковић и један од најбољих фудбалера на планети икада Кристијано Роналдо састали су се далеко од очију јавности у Ријаду.
Ђоковић је прошле недеље боравио тамо, где је играо на егзибиционом турниру Слем шест краљева, а у истом граду већ дуже време игра Роналдо за тамошњи Ал Наср.
Зна се да је Новак био са кошаркашком легендом Шакилом О'Нилом, са којим је био на једној конференцији, а сада је испливала и слика са састанка са Кристијаном Роналдом.
Србин и Португалац се дуго знају и могуће је да су само ћаскали у друштву пријатеља, али с обзиром на Ђоковићеве све чешће маркетиншке подухвате и инвестиције – чак и у свету фудбала – могуће је да је тема била и пословна.