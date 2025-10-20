ТРИ ЛАУРЕАТА ЗА ДАН ОПШТИНЕ Врбас прославио Дан општине и наградио најзаслужније
ВРБАС: Свечаном седницом Скупштине општине, на којој су истакнутим појединцима и организацијама уручене Октобарске награде, данас је у Врбасу обележен 20. октобар - Дан општине и Дан ослобођења.
Добитници су проф. др Рајко Јовић, редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду, лекар на Клиници за оториноларингологију и хирургију главе и врата, општинска организација СУБНОР-а Врбас и Ватрогасно – спасилачка јединица Врбас, наводи се у саопштењу Кабинета председника општине.
Награде је уручио Милан Глушац, председник општине Врбас.
Он је истакао да 20. октобар, представља један од најзначајнијих датума у историји Врбаса.
„Тога дана 1944. године, наши храбри преци су извојевали победу над фашизмом, најстрашнијим злом у историји човечанства. Њихово прегнуће, жртва и храброст омогућили су генерацијама да живе у миру, слози и слободи. И зато сваког 20. октобра, славећи Дан општине, ми потврђујемо своју обавезу да чувамо њихово наслеђе и да развијамо и унапређујемо Врбас, као општину слоге, заједништва, солидарности, поштовања и напретка и уручујемо награде најзаслужнијим појединцима и организацијама“, рекао је Глушац.
Говорећи о најважнијим пројектима који су завршени, чија је реализација у току и пројекте чија се реализација очекује, Глушац је рекао да су у току радови на израдњи 22 километра канализације и колектора у Куцури и Савином Селу, да се улаже више од 200 милиона динара у реконструкцију Гимназије „Жарко Зрењанин“ као и да су завршени комплетни радови на Дому културе у Равном Селу и исходована употребна дозвола.
„Завршена је реконструкција Градског стадиона. У Општу болницу за годину дана уложено је више од 100 милиона динара у најновију опрему, као и 20 милиона динара у занављање медицинске опреме у Дому здравља „Вељко Влаховић“. Завршена је гасификација ОШ „Братство-јединство“ у Куцури, а у току је реконустркција фискултурне сале у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Змајеву“, рекао је Глушац.
Он је као догађај од посебног значаја истакао отварање брзе пруге.
„Савремена пруга, којом возови саобраћаји брзинама од 200 на сат олакшаће путовање наших грађана, смањити време путовања. Студенти и ђаци ће лакше и брже стизати на факултет и у школу. А нашим грађанима биће лакше доступна радна места у Новом Саду, Београду или Суботици. Такође, отварање брзе пруге омогућиће брже и ефикасније привлачење страних инвестиција и унапређење привредног и туристичког амбијента. На тај начин моћи ћемо боље да искористимо све потенцијале и могућности развоја које обезбеђују председник Александар Вучић, Влада Србије и Покрајинска влада“, додао је он.
Најављене су нове инвестиције у образовање, наставак реконструкције Дома културе у Змајеву и Амбуланте у Савином Селу, уређење атарских путева, као и асфалтирање и реконструкција улица у насељеним местима.
„Јединство, заједништво, међусобно поштовање и љубав према Врбасу су наша снага. Захваљујући економском напретку Србије, одговорној политици као и преданом раду свих нас и овај 20. октобар биће подстрек за све нас, да заједно радимо на изградњи боље и просперитетније општине за све грађане. Захваљујем се Влади Републике Србије и Покрајинској влади на посвећеној подршци пројектима у нашој општини“, рекао је Глушац.
Пре свечане седнице, положени су венци на спомен костурници свим жртвама фашизма на Градском гробљу, затим на споменик жртвама ратова од 1991. до 1999. године, на споменик погинулим совјетским војницима, док је централно обележавање Дана ослобођења Врбаса организовано на споменику палим борцима и жртвама фашистичког терора у центру града.