Сахране за уторак, 21. октобар

20.10.2025. 14:48 14:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:

Фатима Хусе Шујић -урна- (1941) 09:45

Милан Милана Петић (1953) 09:45

Милка Дане Муњас (1951) 10:30

Милица Угљеше Савић (1941) 12:00

Сима Васе Керац -испраћај- (1950) 12:45

Милан Саве Обрадовић (1946) 13:30

Мирјана Милоша Бојовић (1946) 14:15

Милош Саве Остојић (1952) 15:00

Централно гробље, Футог

Мирко Душана Бомештар (1949) 13:00

Радојка Гојка Лекић (1952) 15:00

Православно гробље, Сремска Каменица

Озренка Димитрија Ристић (1936) 13:00

сахране
Нови Сад
