Сахране за уторак, 21. октобар
20.10.2025. 14:48 14:53
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:
Фатима Хусе Шујић -урна- (1941) 09:45
Милан Милана Петић (1953) 09:45
Милка Дане Муњас (1951) 10:30
Милица Угљеше Савић (1941) 12:00
Сима Васе Керац -испраћај- (1950) 12:45
Милан Саве Обрадовић (1946) 13:30
Мирјана Милоша Бојовић (1946) 14:15
Милош Саве Остојић (1952) 15:00
Централно гробље, Футог
Мирко Душана Бомештар (1949) 13:00
Радојка Гојка Лекић (1952) 15:00
Православно гробље, Сремска Каменица
Озренка Димитрија Ристић (1936) 13:00