КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Карте за Басконију од уторка, у четвртак пренос ЛЕ у фудбалу и у Арени
Кошаркашки клуб Црвена звезда саопштио је да ће сутра бити пуштене у продају дневне улазнице за меч против Басконије у Евролиги и навео да ће капије Београдске арене у четвртак бити отворене од 18 часова за све који желе да прате утакмицу Лиге Европе између фудбалера Браге и Црвене звезде.
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у четвртак од 21 сат у Београдској арени екипу Басконије у шестом колу Евролиге.
"Црвено-бели су и поред огромних проблема у великом налету и налазе се у серији од три победе, а долазак Басконије која нема победу, али је у сваком мечу била потпуно равноправан ривал свима биће изузетно тежак задатак за наш тим. Зато су подршка нашим момцима и пуне трибине, од изузетне важности, а интересовање за овај меч након везаних победа над Фенербахчеом, Жалгирисом и Реалом, уз бројне проблеме са којима се бори наша екипа - је изузетно велико. Карте за овај меч биће пуштене у продају у уторак од 12 часова онлајн, као и на благајнама Београдске арене од уторка до почетка утакмице у терминима од 12 до 20 сати", наводи се на званичном сајту Звезде.
"Црвено-бели" су позвали навијаче да пруже подршку играчима на мечу против Басконије.
Фудбалери Црвене звезде ће у четвртак од 18.45 часова гостовати екипи Браге у трећем колу Лиге Европе.
"Како би сви Звездаши уживали у четвртак и уз наше фудбалере, а желе да пруже подршку кошаркашима, капије Арене биће отворене већ од 18 часова за све који желе да прате утакмицу ЛЕ Брага - Звезда. Директан пренос је обезбеђен и у Београдској арени за све који желе да прате дупли програм на једном месту - утакмице наших фудбалера и кошаркаша", саопштено је из Звезде.