ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА ЗА КОШАРКАШКИ КЛУБ „ЦУБИ“ Наставак дугогодишње традиције
Нова сезона доноси нове изазове за КК „Цуби“, али и наставак успешног пута који траје већ готово три деценије.
Тренер Александар Савић из Неготина, који већ четврту сезону предводи овај клуб, истиче да је иза њих једна изузетно успешна година.
– Освојено је много пехара и медаља, а постигнути резултати на које смо сви поносни. На тим темељима настављамо да градимо, са још више енергије, рада и амбиције – поручио је Савић.
Ове сезоне КК „Цуби“ броји чак девет такмичарских екипа, од генерације 2009. до 2016. године, што је најбоља потврда континуираног раста и развоја клуба. Циљ остаје исти – да свако дете напредује, да екипе буду конкурентне, али и да се очува дух заједништва који је, како истичу из клуба, увек био њихова највећа снага.
Као и током претходних 29 година постојања, у клубу се посебна пажња посвећује условима за рад и подршци деци. Пред почетак сезоне набављена је нова опрема и сви неопходни реквизити, а свако дете добило је ранац, мајицу, прибор за школу и чарапе. Опрема за екипе редовно се обнавља, па с правом у „Цубију“ кажу да су „најбоље обучен клуб“ са најлепшом и најразноврснијом спортском гардеробом.
Вредно је истаћи да клуб све трошкове покрива сопственим средствима, као и уз подршку бројних спонзора, донатора и пријатеља, којима упућују искрену захвалност. Родитељи, како наглашавају, не сносе никакве додатне трошкове за опрему и реквизите.
Поред спортског дела, велики акценат ставља се и на едукацију о фер-плеју, тимском духу и дружењу. Родитељи су активни учесници у свим активностима клуба – од тренинга до заједничких догађаја.
Традиционални припремни камп пред почетак сезоне и ове године одржан је у Аранђеловцу, четврти пут заредом, у потпуној организацији клуба. Камп је окупио чак 60 учесника, а поред тренинга, организована су и бројна дружења, игре и такмичења.
Посебну инспирацију за све представља најмлађа чланица клуба, Олга Остојић, која са само неколико година већ показује велико залагање и љубав према кошарци. Њена жеља је да постане успешна кошаркашица, а својим примером позива друге девојчице да се прикључе и формирају најмлађу женску екипу КК „Цуби“.
Основан давне 1997. године, клуб данас функционише као прави спортски систем – са регистрованим мушким и женским тимом, јасном визијом и снажним осећајем заједништва.
В. М. П.