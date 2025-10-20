ПОСЛЕ ПОРАЗА ФУДБАЛЕРА ЖЕЛЕЗНИЧАРА У ЛУЧАНИМА Младост заслужила победу
На гостовању у Лучанима фудбалери Железничара нису успели да прекину неугодну традицију и доживели су нови пораз од Младости 2:1.
Тренер Радомир Коковић сумирао је утиске после неуспеха.
– Екипа Младости је заслужила победу зато што је више желела. То је најједноставније што могу да кажем после ове утакмице. Ми смо екстремно лоше ушли у меч, што је јако нетипично за нас. Можда је то било и најлошије полувреме откако сам у клубу. Пре свега мислим на енергију, фокус, било је доста панике, страха, изгубљених дуела и других лопти. Наравно, када се тако уђе у утакмицу, обично не буде добро.–
Потом је наставио анализу.
– Примили смо два гола рано. У наставку смо извршили неколико корекција, убацили пар играча и покушали да унесемо нову енергију, да мало освежимо екипу. То је донекле дало резултата долазили смо до противничког гола релативно лако и створили одређени број шанси.–рекао је Коковић.
Направио је Коковић осврт и на играче Младости.
– За крај морам да поменем и неспортско понашање појединих играча Младости, од половине првог полувремена било је доста лежања и одуговлачења. Свестан сам да је то искусна екипа, која зна да се такмичи. Знам и да мој колега не воли такве ствари и да његове екипе увек играју фајтерски, мушки и спортски до краја. Још једном, честитам екипи Младости на заслуженој победи. На нама је да отклонимо недостатке из ове утакмице и да се припремимо за следећег противника.– закључио је Коковић.
Фудбалери Железничара у следећем колу на свом СРЦ Младост дочекује Чукарички.
Б. Стојковски