Програм прилагођен свим узрастима ОТВОРЕН ТРЕЋИ САЈАМ САОБРАЋАЈА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ
Трећи Сајам саобраћаја, манифестација посвећена унапређењу безбедности и ефикасности у саобраћају, отворен је данас у Конгресном центру „Мастер“ на Новосадском сајму, који траје до 21. октобра, а окупља бројне стручњаке, институције и организације које се баве развојем саобраћајне инфраструктуре и културе, са посебним фокусом на безбедност свих учесника у саобраћају.
Отварању сајма присуствовао је и Александар Булајић, члан Градског већа за саобраћај и путеве, који је том приликом истакао значај континуираног улагања у безбедност саобраћаја на територији Града.
Град Нови Сад константно ради на унапређењу безбедности у саобраћају за све старосне категорије – од деце предшколског и основношколског узраста, преко младих возача, до старијих особа преко 65 година. Посебан акценат стављамо на превентивне активности, попут поделе ауто-седишта и едукација најмлађих, јер верујемо да се безбедност гради од најранијег узраста- рекао је Александар Булајић.
Током трајања сајма, посетиоци ће имати прилику да присуствују презентацијама и панелима на којима ће стручњаци из области саобраћаја, безбедности и транспорта разменити искуства, представити иновативна решења и иницијативе, те заједнички допринети стварању безбеднијег и ефикаснијег саобраћајног система. Програм Сајма прилагођен је свим узрастима, а најмлађима ће се важност безбедности у саобраћају приближити кроз игру, полигон, саобраћајне знакове и едукативне представе.
Сајам саобраћаја организују Новосадски сајам и Центар за безбедност саобраћаја, уз подршку Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Градске управе за саобраћај и путеве, као и бројних институција и организација које активно раде на унапређењу саобраћајне безбедности и инфраструктуре.
Отварању Сајма су такође присуствовали декан Факултета техничких наука Борис Думнић, декан Саобраћајног факултета у Добоју Мирослав Костадиновић, директор Агенције за безбедност саобраћаја Бранко Стаматовић, помоћник начелника Управе саобраћајне полиције Златко Беленцан и генерални директор Новосадског сајма Слободан Цветковић.