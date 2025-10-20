overcast clouds
ФИФА КАЗНИЛА ХРВАТСКУ: Скупо коштали инциденти навијача на две утакмице

20.10.2025. 19:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Дисциплинска комисија Светске фудбалске федерације (ФИФА) казнила је Фудбалски савез Хрватске (ХНС) са укупно 48.500 швајцарских франака.

Разлог су инциденти навијача на мечевима против Чешке и Гибралтара у квалификацијама за Светско првенство 2026. године, саопштио је ХНС.

Селекције Чешке и Хрватске одиграле су 9. октобра у Прагу без голова у мечу групе Л квалификација за СП 2026. 

Дисциплинска комисија ФИФА казнила је ХНС са 41.000 франака због тога што су хрватски навијачи убацивали предмете на терен и палили пиротехничка средства на дуелу против Чешке.

ХНС је кажњен са 7.500 франака због непримереног понашања дела навијача (утрчавања на терен за игру) после меча Хрватска - Гибралтар (3:0), који је одигран 12. октобра у Вараждину саопштено је из ХНС.

ФИФА казна Хрватска
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
