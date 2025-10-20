ФИФА КАЗНИЛА ХРВАТСКУ: Скупо коштали инциденти навијача на две утакмице
Дисциплинска комисија Светске фудбалске федерације (ФИФА) казнила је Фудбалски савез Хрватске (ХНС) са укупно 48.500 швајцарских франака.
Разлог су инциденти навијача на мечевима против Чешке и Гибралтара у квалификацијама за Светско првенство 2026. године, саопштио је ХНС.
Селекције Чешке и Хрватске одиграле су 9. октобра у Прагу без голова у мечу групе Л квалификација за СП 2026.
Дисциплинска комисија ФИФА казнила је ХНС са 41.000 франака због тога што су хрватски навијачи убацивали предмете на терен и палили пиротехничка средства на дуелу против Чешке.
– ХНС је кажњен са 7.500 франака због непримереног понашања дела навијача (утрчавања на терен за игру) после меча Хрватска - Гибралтар (3:0), који је одигран 12. октобра у Вараждину – саопштено је из ХНС.