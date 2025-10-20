overcast clouds
РАДНИЧКИ ПРВИ ЧЕТВРТФИНАЛИСТА: Крагујевчани кренули у одбрану трофеја Купа Србије

20.10.2025. 19:35 19:40
спорт
Фото: Pixabay

Одбојкаши Радничког из Крагујевца први су четвртфиналисти Купа Србије, у ком бране трофеј.

Крагујевчани су на свом терену, у мечу осмине финала савладали Партизан из Бача 3:0 (25:22, 25:22, 25:12).

У уторак ће се одиграти утакмице у Лексовцу и Нишу, а у среду, 22. октобра мечеви у Новом Саду, Тополи, Суботици и два у Београду. 

Утакмице четвртфинала одиграће се 5. и 26. новембра.

Осмина финала 

Раднички (Крагујевац) – Партизан (Бач) 3:0

Уторак

Дубочица (Лесковац) – Спартак (Љиг) 18.00

Ниш – ВГСК (Велико Градиште) 20.00

Среда

Војводина (Нови Сад) – Таково (Горњи Милановац) 18.00

Црвена Звезда – Врање 1093 19.00

Карађорђе (Топола) – Млади Радник (Пожаревац) 19.00

Партизан – Ужице 19.00

Спартак (Суботица) – Јединство (Стара Пазова) 19.00

куп србије у одбојци одбојка
Спорт Одбојка
