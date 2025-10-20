РАДНИЧКИ ПРВИ ЧЕТВРТФИНАЛИСТА: Крагујевчани кренули у одбрану трофеја Купа Србије
20.10.2025. 19:35 19:40
Одбојкаши Радничког из Крагујевца први су четвртфиналисти Купа Србије, у ком бране трофеј.
Крагујевчани су на свом терену, у мечу осмине финала савладали Партизан из Бача 3:0 (25:22, 25:22, 25:12).
У уторак ће се одиграти утакмице у Лексовцу и Нишу, а у среду, 22. октобра мечеви у Новом Саду, Тополи, Суботици и два у Београду.
Утакмице четвртфинала одиграће се 5. и 26. новембра.
Осмина финала
Раднички (Крагујевац) – Партизан (Бач) 3:0
Уторак
Дубочица (Лесковац) – Спартак (Љиг) 18.00
Ниш – ВГСК (Велико Градиште) 20.00
Среда
Војводина (Нови Сад) – Таково (Горњи Милановац) 18.00
Црвена Звезда – Врање 1093 19.00
Карађорђе (Топола) – Млади Радник (Пожаревац) 19.00
Партизан – Ужице 19.00
Спартак (Суботица) – Јединство (Стара Пазова) 19.00