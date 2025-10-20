overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
МИШКО РАЖНАТОВИЋ И ЛЕБРОН ЏЕЈМС ПРИПРЕМАЈУ СПЕКТАКЛ: Нова лига биће удар на НБА и Евролигу

Назире се велика сарадња Мишка Ражнатовића и Леброна Џејмса.

Један од најбољих и најутицајнијих кошаркашких менаџера Европе, а вероватно и света, Мишко Ражнатовић дао је опширан интервју у којем се, између осталог, дотакао и сарадње коју има са Леброном Џејмсом, и открио детаље који се односе на заједничку кошаркашку лигу.

Наиме, Ражнатовић је у разговору за Моцарт ТВ открио детаље:

– Та идеја постоји већ неко време и ради се на томе. Лига би била другачија, не за клубове, већ по принципу Формуле 1. Ако би се то десило, био би то додатни удар на Евролигу и НБА, јер би неки играчи одабрали тај пут. Али, до реализације има још пуно посла – поручио је Ражнатовић.

Овог лета је осванула фотографија на којој се Мишко Ражнатовић похвалио како ужива на јахти са Леброном Џејмсом, али и маркетинишким бизнисменом Мавериком Картером. 

– Лето 2025. године је савршено време за прављење великих планова за јесен 2026 – написао је Ражнатовић тада.

 

