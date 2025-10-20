ЗВЕЗДИН ПРВЕНАЦ У АБА ЛИГИ: Обрадовић дебитовао победом, „стотка“ против Илирије
Кошаркаши Црвене звезде убедљиво су савладали Илирију 101:87 у 3. колу АБА лиге у Београду.
Црвено-бели су уписали први тријумф у регионалном такмичењу, а тренер Саша Обрадовић је дебитовао победом и у овој лиги.
Ово је Звезди четврта победа у низу након славља у Евролиги.
Најефикаснији у екипи Црвене звезде био је Чима Монеке са 21 поеном, седам скокова и пет асистенција. Џордан Нвора је постигао 17 поена, Семи Оџелеј 15, Џордан Нвора 14, а Јаго дос Сантос је убацио 12 поена.
Звезда је боље почела меч, водила је 10:4, а затим је Илирија успела да дође до изједначења 12:12. Потом се играло кош за кош, а Илирија је три и по минута пре краја прве четвртине водила 19:18.
Црвено-бели су затим серијом 16:0 завшили прву деоницу па је после 10 минута игре било 35:19.
Домаћа екипа је сачувала двоцифрену предност у другој четвртини, а на полувремену Звезда је водила 54:44.
Илирија је трећу деоницу започела серијом 8:0 и тако смањила на два поена разлике, а Звезда је затим узвратила са 10 узастопних поена и вратила двоцифрену предност.
Црвено-бели су сигурном игром до краја меча сачували велику предност и тако дошли до прве овосезонске победе у АБА лиги.
Звезда ће у следећем колу АБА лиге играти против Меге, а претходно ће у четвртак дочекати Басконију у шестом колу Евролиге.