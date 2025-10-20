РУМА НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ Отворен јавни позив за академску 2024/25. годину ОВО СУ УСЛОВИ
Општина Рума расписала је јавни позив за доделу новчаних награда најбољим студентима у академској 2024/25. години. Позив је намењен студентима који се школују на високошколским установама чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина.
Право на награду имају редовни студенти основних и мастер студија који су у претходној академској години остварили просечну оцену преко 9,50, који се школују на терет буџета Републике Србије, нису изгубили годину током студија и положили су све испите из претходних година. Услов је и да студенти имају пребивалиште на територији Општине Рума за све време школовања.
Награду не могу добити студенти који су у току академске 2024/25. године завршили студије или су се запослили.
Кандидати уз пријаву подносе доказе о статусу буџетског студента, потврду о просечној оцени, доказ о положеним испитима, уверење да нису изгубили годину, фотокопију индекса, личне карте и текућег рачуна.
Комисија за доделу новчаних награда, на основу пристиглих пријава и приложене документације, извршиће рангирање студената према висини просечне оцене.
Рок за подношење пријава је од 20. октобра до 3. новембра 2025. године.
Пријаве се предају у Одељењу друштвених делатности Општинске управе Општине Рума, улица Главна 106 (канцеларија број 6), лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.
Сви потребни обрасци доступни су у Одељењу или на званичном сајту Општине — www.ruma.rs