РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НAГРАДЕ СТУДЕНТИМА Ово су услови, а рок за подношење пријава је 28. новембар

19.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)

Комисија за доделу новчаних средстава за подстицање образовања и усавршавање надарених ученика и студената из Прокупља, расписала је конкурс за доделу једнократних новчаних награда студентима, а рок за подношење пријава је 28. новембар.

Како је саопштено, услови за добијање ове награде су да се студенти финансирају из буџета Србије, да им просечна оцена у току протеклог школовања износи 9,00 и више, да је студент по први пут уписан у наредну годину студија школске 2025/26. године, да има пребивалиште на територији града Прокупља и да није студент прве године студија.
    

Да би остварио ово право, студент треба да приложи уверење о просечној оцени током целог студирања, уверење о уписаној години или апсолвентском стажу на терет буџета Србије, а уз захтев са потребним подацима студената, потребна је очитана лична карта и број динарског рачуна на који ће се извршити уплата награде, име банке и власника рачуна.
    

Како је објављено на сајту Града Прокупља, документа се предају у писарници Градске управе са назнаком "За Комисију за доделу новчаних средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената у Граду Прокупљу".
    

Имена награђених студената биће објављена на огласној табли у згради Градске управе и на сајту Града Прокупља.

