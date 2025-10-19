НАДГРАДЊА НСПАРК АПЛИКАЦИЈЕ Следеће године плаћање паркинга и путем кју-ар кода
За увођење система онлајн плаћања путем кју-ар (QР) кода ЈКП „Паркинг сервис“ издвојиће готово 4,4 милиона динара (4.368.000), с одговарајућим порезом, а уговор је, у преговарачком поступку, закључен фирмом „Проап“.
Увођење тог система, подразумева надоградњу мобилне апликације за паркирање „нСпарк“, а све то мора бити завршено у року од 180 дана.
- Унапређење апликације „нСпарк“ је основно, да се корисноцима олакша плаћање. Осим тога, потребно им је омогућити верификацију корисничких налога апликације „нСпарк“ путем онлајн портала. Треба омогућити плаћање обавеза по издатим еППК налозима, налозима за покушаје уклањања, а регистрованим корисницима и приказ основних података о уговорима, који су одобрени путем портала, као и плаћање претплатничких уговора свим дефинисаним начинима, тј. употребом платне картице, електронског новца и aj-pi-es (IPS) плаћање. Након обављеног плаћања у апликацији потребно је да се ажурирају подаци у ФРИП-у, а уколико је рачун издат правним лицима омогућити слање рачуна на СЕФ. Књиговодствени софтвер „ФРИП“ власништво је понуђача „Проап“ - објашњено је у документацији ЈКП „Паркинг сервис“ објављеној на Порталу јавних набавки.