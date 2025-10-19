КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ: Анђелији Стевановић два злата
Првим колом Купа Србије, одржаним у Нишу, почела је нова сезона такмичења стандардним ваздушним оружјем у нашој земљи.
У стрељани нишког „Чаира“ окупили су се готово сви репрезентативци Србије на овогодишњим великим сениорским и такмичењима за млађе категорије.
Најуспешнија је била једна од најмлађих чланица националних тимова, Анђелија Стевановић („Драган Јевтић Шкепо“), која је са вредна 633,4 круга тријумфовала и у сениорској и у јуниорској конкуренцији пушком. Сребро је припало, такође јуниорки, Љиљани Цветковић (Ниш 1881), а трећа је била Теодора Вукојевић („Чика Мата“). На четвртом месту без одличја остала је Александра Хавран, бронзана са овогодишњег Првенства Европе за сениорке.
Врло добру форму је показао и Алекса Ракоњац (Панчево 1813), који је у такмичењу мушкараца пушком са 633,2 круга убедљиво тријумфовао испред Лазара Ковачевића (Јагодина 92), док је трећи био Стеван Јовановић („Чика Мата“). Јуниорско злато изборио је Стефан Аговић („Драган Јевтић Шкепо“).
Јована Тодоровић, која је недавно из Новог Београда-Ушће прешла у београдски Олимп, је резултат од 572 круга донео злато у такмичењу пиштољем. Сребро је припало Бранкици Зарић (Олимпик 011), а бронза Елеонори Радуловић (Колубара), која је била најпрецизнија јуниорка.
У врло узбудљивом такмичењу мушкараца пиштољем прво место однео је Димитрије Гргић (Академац), погодивши 569 кругова, исто колико и другопласирани Габриел Даутовић (Панчево 1813), али уз већи број унутрашњих центара. Сениорску бронзу и јуниорско злато заслужио је Урош Гајић (Ниш 1881).
Првим колом Купа Србије се не завршава стрељачки викенд у Нишу. У недељу ће на истом стрелишту бити одржан Први међународни меморијални турнир „Зоран Зоки Стојиљковић“, у знак сећања на успешног селектора Југославије и Србије, који је целу такмичарску и тренерску каријеру провео у СК Ниш 1881.
Ваздушна пушка, жене: 1. Анђелија Стевановић („Драган Јевтић Шкепо“) 633,4, 2. Љиљана Цветковић (Ниш 1881) 629,8, 3. Теодора Вукојевић („Чика Мата“) 629,6... Само јуниорке: 1. Стевановић 633,4, 2. Цветковић 629,8, 3. Софија Адамовић (Јединство) 627,4...
Ваздушна пушка, мушкарци: 1.Алекса Ракоњац (Панчево 1813) 633,2, 2. Лазар Ковачевић (Јагодина 92) 628,3, 3. Стеван Јовановић („Чика Мата“) 626,4... Само јуниори: 1. Стефан Аговић („Драган Јевтић Шкепо“) 617,4, 2. Михаило Лончарски (Нови Сад 1790) 616,4, 3. Давид Савић (Партизан) 616,2...
Ваздушни пиштољ, мушкарци: 1. Димитрије Гргић (Академац) 569 (16 центара), 2. Габриел Даутовић (Панчево 1813) 569 (11), 3. Урош Гајић (Ниш 1881) 566... Само јуниори: 1. Гајић 566, 2. Матеја Трипковић („Алекса Дејовић“) 562, 3. Марко Нинковић (Панчево 1813) 558...
Ваздушни пиштољ, жене: 1. Јована Тодоровић (Олимп) 572, 2. Бранкица Зарић (Олимпик 011) 565, 3. Елеонора Радуловић (Колубара) 562... Само јуниорке: 1. Радуловић 562, 2. Олга Стојановић („Алекса Дејовић“) 557, 3. Нађа Мартиновић (Партизан) 556...