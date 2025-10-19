Распоред сахрана за понедељак, 20. октобар
19.10.2025. 08:42 08:44
У Новом Саду и Петроварадину у понедељак, 20. октобра, биће сахрањени:
Нови сад, Градско гробље:
Јелена Југе Димитријевић (–испраћај-) (1930.) 09.45
Милован Светислава Ђорђевић (1932.) 10.30
Јосип Јерка Муњас (-испраћај-) (1940.) 12.00
Драгиша Чедомира Коцић (1955.) 12.45
Ђерђ Ђерђа Борши (-испраћај-) (1979.) 13.30
Споменко Самојка Ристић (1957.) 14.15
Марија Ђорђа Глушац (1946.) 15.00
Петроварадин, Ново гробље:
Нада Милана Машић (1950.) 11.00
Светозар Милутина Вулетић (1949.) 13.00