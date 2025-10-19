clear sky
Распоред сахрана за понедељак, 20. октобар

19.10.2025. 08:42 08:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

У Новом Саду и Петроварадину у понедељак, 20. октобра, биће сахрањени:

Нови сад, Градско гробље:

Јелена Југе Димитријевић (–испраћај-) (1930.)  09.45

Милован Светислава Ђорђевић (1932.) 10.30

Јосип Јерка Муњас (-испраћај-)  (1940.) 12.00

Драгиша Чедомира Коцић (1955.)  12.45

Ђерђ Ђерђа Борши   (-испраћај-) (1979.)  13.30

Споменко Самојка Ристић (1957.)  14.15

Марија Ђорђа Глушац (1946.) 15.00

Петроварадин, Ново гробље:

Нада Милана Машић (1950.) 11.00

Светозар Милутина Вулетић (1949.)  13.00

Нови Сад
